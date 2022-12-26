永齡基金會 急徵學童冬季保暖外套愛心供應商

冷、冷、冷，連續幾日氣溫驟降，當大家暖暖的在被窩或外套裹，許多缺乏冬季保暖物 資的家庭或孩童正需要你幫忙傳遞訊息。鴻海（2317）創辦人郭台銘旗下的永齡基金會，急徵學童冬季保暖外套愛心供應商(羽絨 或等質量之外套，式樣參考請見照片，無需同款)，希望是在台灣有現貨，至少單一廠 商可提供 500 至 1000 件以上者，懇求能以成本價提供，讓我們能買到最多的外套，提 供給最多的小朋友，在此先向願意攜手的廠商致上十二萬分的敬意。

有意願的愛心廠商請填寫表單:https://forms.gle/x73aDqTscLN9bzsL6，基金會將有專人與你連繫(若留表單但未接到基金會連絡，則表示相關條件有落差，或是已募集成 功完結，由於人手有限，或許未能一一致謝或回電，請海涵)

2022年 12月，即日起，多家社福機構將與永齡基金會合作，此次預計將送出1萬件棉被與1萬件兒童保暖外套等物資給有需要的家庭。多年前霸王寒流時，永齡也曾全台募集過棉被供應商，此次送暖行動，也感謝在棉被部分，廠商已在第一時間向永齡提供 質量超棒的棉被，目前已在集結運送中，很快能送抵各社福機構據點，棉被的供應充足。

永齡基金會創辦人郭台銘出席永齡希望小學耶誕同樂會送給每位希望小學的小朋友 一件冬季保暖外套，增加除了棉被外的兒童外套送暖給需要者，但目前所有供應廠商的 數量僅有約 4 仟多件，希望盡快募集到愛心供應商，提供質量與價格合宜的兒童外套。