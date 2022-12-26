宏碁施振榮：製造業移回美國反全球化 長期不可行

台積電（2330）赴美投資設廠持續引起各界關注，宏碁（2353）集團創辦人施振榮分析，這次台積電赴美投資設廠，一是因為重大客戶都是美商，二是美國國安問題的考量，不過，對於製造移回美國、反全球化的發展，他認為，短期如果因美國政府的介入，也許還可以暫時維持，但長期是不可行的。

施振榮日前接受三立電視台「世界面對面」節目主持人黃寶慧訪問時指出，經濟的循環跟供需有關，供需又跟投資及需求有關。在半導體產業，廠商常常在景氣好的時候就做了過多的投資，一旦市場沒有起來，往往就會供過於求，導致產品降價，開始另一個景氣的循環。

他並指出，以前我們在半導體產業有一個定律，就是在奧林匹克年一定是缺貨，每四年會有一個循環。這一次因為烏俄戰爭、Covid 19等因素影響，再加上掀起一波在家工作與在家上課多出來的需求，廠商為了搶貨，造成重複下單，大家又再加碼投資，造成供過於求的現象。

施振榮表示，但這是正常的景氣循環，一定會慢慢調整回來。所以經營半導體事業，最重要的就是要用長期的思維來思考這個問題。

近期台積電在多方的考量之下赴美設廠，後續也引發外界擔憂台灣將面臨人才外流的循擊，對此，施振榮表示，碩士時念的是半導體，第一個工作也在半導體領域，後來進入電腦領域，所以看得相對比較多。半導體跟市場結合十分密切，所以這次台積電赴美投資設廠，是因為他的重大客戶都是美商，一是考量供應鏈就近供貨給客戶，另外一個因素就是美國國安問題的考量。

他進一步分析說，把製造移出美國，美國人在70年代就已經開始慢慢移到亞洲，這也是所謂全球化的一個開始，展開專業分工，從垂直整合變成垂直分工的這個生態，這個生態也對產業發展最有利，也對市場最有利。

如今要把製造移回美國，反全球化的發展，施振榮認為，長期是不可行的，但短期如果因美國政府的介入，也許還可以暫時維持，但是補貼久了還是沒有辦法變成一個生生不息的一個生態。

施振榮說，製造方面的人才，美國是非常欠缺的，美國製造業的人才，由於文化的問題，他們本身較不願意做製造方面的事情，覺得比較枯燥，認為附加價值不夠。

他並指出，台積電到美國去的人才數量，從台積電來看是有限的，主要是當種子，要訓練當地的人才。美國製造業的文化如果想要在晶片領域長期發展，美國的文化就要改變，才能讓他們覺得製造的附加價值是夠的，分紅也會更多，這樣美國的製造業文化才會改變。

施振榮說，現在半導體的製造幾乎都已自動化，用的人比以前少很多，所以不必擔心人才外流的問題，台灣只要隨著市場的需求，把我們的國力延伸到國際，台灣存在的價值就是對全世界做服務，為全世界做出更好的東西，更有競爭力的東西，服務全球，這就是台灣的價值與貢獻。