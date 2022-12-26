跌破巴菲特防線 代財長：台積電仍有投資價值

台積電（2330）下探巴菲特投資的450元價位，市場關注台股是否會失去信心，財政部代理部長阮清華今天表示，巴菲特是以長期投資為主，當初會以此價格買進台積電，代表他認定台積電投資價值，不會在乎短期漲跌，從此角度來看，台積電仍有其投資價值。

阮清華今天赴立法院財政委員會備詢，會前受訪時喊話，巴菲特長期投資為主，不會在乎短期漲跌，強調台積電仍有投資價值；國安基金會維持股市穩定，基本上國安基金目前尚未退場，會持續盡力維持股市穩定。

至於今年稅收超徵，是否考慮還稅於民？阮清華表示，目前沒有這個規劃，雖然實徵數超過預算數，但如果從總預算跟特別預算併同計算，整體還是短絀，且若要還稅於民是要編列預算，包括用什麼方式處理、要通盤考量。

他進一步說，稅收超徵基本上是規劃優先減少舉債、還債，另一方面也希望整體財政更加健全，以作為歲計賸餘使用，而還稅於民目前沒有規劃。