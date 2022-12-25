力積電新技術 蘋果、LG有興趣

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

元宇宙裝置顯示技術將有大突破，力積電與日本研發機構合作，開發出全球獨家第四代氧化物半導體材料 IGZO（氧化銦鎵鋅）製程技術，可生產解析度超過5000ppi的顯示驅動晶片，突破既有元宇宙裝置顯示技術解析度、亮度技術不足限制，近期吸引蘋果、LG等大廠主動上門詢問洽談合作。

這是台廠在元宇宙關鍵技術掌握發言權的重要里程碑。力積電隸屬的力晶集團多年前曾透過與日商瑞薩（Renesas）合資成立RSP公司，以當時業界獨家的12吋晶圓生產驅動IC打入蘋果供應鏈，技術深獲蘋果肯定，隨著蘋果主動上門表達對力積電新技術有興趣，也為雙方再度合作開啟新契機。

業界分析，第四代半導體相較於第三代半導體，其基板製作更容易，同時具備超寬能隙的特性，使材料所能承受更高電壓的崩潰電壓和臨界電場，在超高功率元件應用極具潛力，未來商機無窮。

目前元宇宙相關裝置解析度約在2000ppi至3000ppi，力積電看好IGZO製程技術可大幅提升解析度，帶來更多新應用與商機，部署重兵研發多年，攜手日本研發機構合作，開發解析度超過5000ppi的顯示驅動晶片製程技術，有望打破既有元宇宙裝置顯示技術解析度、亮度技術門檻。

力積電董事長黃崇仁指出，力積電開發的新技術，為具備低功耗、低雜訊等特性的小尺寸OLED顯示器，未來在元宇宙開發的相關3D晶片、記憶體及電源管理晶片也會有新進化。由於該技術為全球獨家，且非常具有競爭力，已吸引美、韓等地國際大廠上門尋求合作，希望導入其元宇宙硬體裝置產品。

黃崇仁透露，現在公司約有上百人的團隊投入IGZO（氧化銦鎵鋅）製程，力積電還特別成立專門的製程，展現勢在必行的決心。

黃崇仁分析，由於元宇宙裝置追求輕薄短小和省電，而IGZO製程所量產出來的驅動晶片，不僅可以使用堆疊的方式，也可以和記憶體結合，能提升亮度之餘也不會有漏光的問題，絕對能成為元宇宙發展過程中的必要技術。

黃崇仁看好運用力積電IGZO製程的AR／VR產品，可望在明年小量試產，也將有機會成為全球第一家擁有此技術的廠商，因此才能吸引國際一線大廠敲門，盼能在兩年的時間，順利導入市場，為力積電增添新的營運動能。

元宇宙 力積 晶片

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