5G滲透率拉高 台鏈受惠

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

儘管2022年消費性電子全面衰退，但各國5G基礎建設並未停歇，有利明年5G手機市場成長，推估明年5G手機滲透率將從原先五成提高到六成，包括穩懋、全新、宏捷科等PA（功率放大器）相關供應鏈受惠最多。

全球首款5G手機在2018年問世，當時市場普遍認為二至三年內滲透率就可超過五成，但想不到2019年底疫情出現，2020、2021年疫情席捲全球，推遲5G手機發展進度，但總算在2022年滲透率達到五成，2023年因各地陸續解封，滲透率有望擴張至六成。

根據資策會產業情報研究所（MIC）估算，明年全球5G手機出貨量將達8.4億支，滲透率來到63%，主要引領者正是蘋果與三星。

法人表示，5G已是主流趨勢，明年上半年手機庫存去化完成後，預料5G市場會重新活絡，5G PA大廠穩懋、宏捷科及上游磊晶廠全新等業者，有望受惠。

5G 手機 疫情

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