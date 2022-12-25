蘋果、三星啟動減產 手機業拚明年Q2反彈

全球手機產業今年飽受庫存嚴重之苦，不僅銷售量下滑，且包括蘋果、三星等巨頭也都啟動減產，降低市場風險，並加速去化庫存速度，市場預料最快明年第2季前，產業景氣有望觸底反彈。

根據資策會產業情報研究所（MIC）預估，今年因經濟成長放緩、通膨及封控等因素，全球手機出貨量僅12.6億支，年減6.8%；明年全球手機出貨量約13.27億支，年增5.2%。

其中，今年以Android手機陣營衰退最明顯，包括小米、OPPO、vivo等陸系三大品牌均比過往大幅衰退，年減接近二成。蘋果是今年六大手機品牌中唯一有機會正成長者，但因第4季產能受限，最終出貨量可能不如原先預期。

三星同樣受到大環境因素影響，近期傳出二度大砍最大生產據點越南組裝廠產能，目前越南廠占三星智慧手機總出貨量比重已降至五成，明年可能降到四成，意味三星為加速去化庫存，正積極實施減產策略。

業界人士認為，以科技業來說，智慧手機是這波市場寒風中最先陷入谷底的產業，去庫存腳步也較早啟動，市場復甦時機點會比較快，目前供應鏈均認為最快明年第2季就有機會恢復過往水準。

據悉，目前全球智慧手機出貨量前七大品牌商，依序是三星、蘋果、OPPO、小米、vivo、傳音、榮耀，上述業者約占全球手機出貨量逾八成，其中Android手機陣營新機大多在上半年，蘋果則是下半年。

供應鏈方面，包括聯發科、大立光、穩懋等，對今年手機業務持保守態度且能見度不高，但仍期盼明年第2季庫存消化完畢後，供需能恢復正常，讓產業成長重回正軌。