晶圓一哥布局歐洲 三挑戰

外電報導，台積電明年初將再派團隊赴歐洲討論德國設廠可能性，並指可能最快2024年動工。台積電歐洲設廠傳聞再起，業界指出，台積電評估布局歐洲，三大挑戰包含客戶真實需求、基礎設施資源、人力／工程師人員調度，要進一步分析。

首先是客戶真實需求，台積電目前確定2024年有台灣高雄、美國鳳凰城與日本熊本三區域新廠量產計畫，相關投資布局如火如荼推進，但歐洲不少IDM大廠在當地新產能也將在同時逐步開出。業界認為，台積電按照客戶需求當務之急是先搞定既定投資計畫，暫時不急於歐洲設廠，以歐盟相關補助政策草案至2030年來看，台積電的評估計畫應該還在相當早期階段。

台積電的大客戶蘋果曾在2021年宣布，計畫未來三年在德國投資超過10億歐元，打造慕尼黑成為歐洲最大晶片研發中心，但美國仍是蘋果大本營，是最大研發據點，且近期美國補助政策出爐，蘋果等美國企業大力支持、美國政策補助下，台積電已決定加碼美國鳳凰城新廠投資至400億美元。

依據台積電官網資訊，台積電立基台灣，在全球廣設廠區，目前擁有四座12吋超大晶圓廠、四座8吋晶圓廠和一座6吋晶圓廠，並擁有一家百分之百持有之海外子公司台積電（南京）的12吋晶圓廠及二家百分之百持有之海外子公司。