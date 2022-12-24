華為晶片用完 帶動市場洗牌

研究機構最新數據顯示，全球智慧機應用處理器（AP）市占率的後段班洗牌，華為旗下海思手機晶片因高階庫存用罄，持續受到美國出口管制實體清單限制，相關市占轉移到更多非蘋晶片與蘋果，而相關廠商多委由台積電操刀，業界認為，相關大廠快速填補海思讓出的市占，身為晶圓代工龍頭的台積電持續得利於市場需求成長。

研究機構Counterpoint Research發布全球智慧機AP市占率報告顯示，華為旗下的海思用完晶片庫存，今年第2季起市占率「掛零」，比去年同期的3%市占率更慘，今年第3季市占也繼續掛零。

該研究機構分析，海思在美國出口管制政策下，今年第2季起用完所有高階晶片庫存，因法規限制無法從台積電、三星晶圓代工下單投片生產取得更多產能。華為仍可向高通購買獲得許可的4G晶片。

業界指出，台積電配合國際法規政策停止出貨海思，一度讓外界擔心會衝擊營收，但更多客戶馬上搶占海思釋出的先進製程產能，讓台積電去年與今年營運皆仍穩健成長且不斷創新高。

根據路透社先前報導，高通2020年11月取得美國政府許可，可對被列入出口管制實體清單的華為出售4G晶片，研究數據顯示，高通今年第3季手機AP市占率提升至31%，較第2季29%提升。

目前外購手機晶片兩大山頭分別是高通與聯發科，高通在5G高階產品一直具有堅強實力，聯發科也逐漸有斬獲。在5G中低階與4G手機晶片市場，聯發科則有不少市場版圖。