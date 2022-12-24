台積3奈米 下周南科量產

晶圓代工龍頭廠台積電總裁魏哲家先前預告「3奈米今年內在台灣量產」的承諾即將兌現。台積電昨（23）日發出活動邀請，下周將在南科舉辦量產暨擴廠典禮。台積電過往先進製程量產，鮮少舉辦實體活動，業界認為此舉有破除負面輿論，展示技術力的重大意義。

台積電美國新廠12月初舉辦移機典禮後，輿論出現「去台化」、「技術外流」的聲音，魏哲家近期多次表示，去台化議題「門都沒有」。台積電高調宣布29日將在南科大陣仗舉辦3奈米量產暨擴廠典禮，將直接展示台積電實力與實際量產能力。

業界認為，台積電要破除外界近期各種猜測與誤解，證明持續投資台灣與先進製程在台灣量產的原則不變，3奈米先進製程在台灣的進展與後續投資布局再成為焦點。

此舉也是台積電技術力展現，對手三星晶圓代工事業部先前喊出2022年上半年率先量產3奈米，更搶在6月30日、上半年最後一天大張旗鼓舉辦3奈米出貨量產儀式並開放媒體拍照，被認為叫陣台積電。不過台積電隨後在技術論壇由魏哲家說明3奈米今年量產與2奈米時間表，讓客戶吞下定心丸，當時技術論壇就邀請客戶現身說法。

魏哲家先前在技術論壇說明，台積電3奈米「有說不出的困難」，但即將要量產，維持鰭式場效電晶體（FinFET）架構，主要是製程技術「不只好看、好聽還要實用」。相關談話並未點名競爭對手，但仍讓外界認為是暗嗆先前大陣仗宣傳的三星晶圓代工事業部。

台積電多次預告今年內在南科量產3奈米，在今年度技術論壇上已說明，南科晶圓18廠是3奈米製程的主要生產基地，3奈米製程技術將是5奈米（N5）製程技術之後的另一個全世代製程，3奈米家族包含多元組合，今年3奈米量產，明年下半年計畫量產N3E，後年已規畫N3P等。