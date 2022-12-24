FT：台積赴歐設廠 近期討論

英國金融時報（FT）報導，全球晶圓代工龍頭台積電正與關鍵供應商，深入商談在德國德勒斯登（Dresden）設立第一座歐洲工廠的事宜，不久後將做出最終決定。這座工廠可能最快2024年動土，聚焦於22奈米和28奈米晶片製程，但也可能讓台積電的人力部署更加吃緊。針對金融時報的報導，台積電昨（23）日重申，「不排除任何可能性，但目前沒有具體計畫」。

報導指出，台積電正派遣一組高階主管團隊到德國，於明年初討論政府對這座德國工廠支持程度、以及當地供應鏈的產能能否滿足其需求，為過去六個月來，台積電主管團隊第二次造訪。

若台積電決定設廠，這座工廠可能最快2024年動土，將聚焦於22奈米和28奈米晶片技術，類似在日本熊本廠的製程。台積電也須權衡在德勒斯登蓋廠，是否會導致人力太過吃緊。該公司已需派遣上百名工程師到美國，支持在亞利桑那州新建的工廠，並已表示須部署500~600人以上，幫忙設立日本廠。