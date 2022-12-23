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大和證券看2023年科技展望 投資四趨勢不可不知

經濟日報／ 記者黃力／即時報導
在大和精選明年潛力科技股中，評聯發科「買進」，目標價888元。圖／聯合報系資料照片
在大和精選明年潛力科技股中，評聯發科「買進」，目標價888元。圖／聯合報系資料照片

大和證券釋出2023年科技產業趨勢展望。一，2022年庫存修正，2023年U型反轉，先蹲後跳。二，上游供應鏈優於下游供應鏈。三，運算、連接、記憶容量等三規格的升級將帶動人工智慧、高效能運算、5G等領域的發展。四，下一波景氣上行期中，智慧型手機、IoT兩者需求成長優於其它終端消費領域。

大和就基本面評估，科技族群修正至今，已來到相對低檔，提供具吸引力的投資機會。大和重申對科技產業的正面看法，並預期在庫存水位正常化後，供應鏈將重新拉貨，帶來另一波多頭起步。

大和評估，在供應鏈自今年下半年開始砍單後，下游供應鏈庫存逐漸下降，上游供應鏈庫存高峰也已過，同時，終端需求浮現落底跡象；明年科技產業市況況將呈先蹲後跳格局，預估晶片（除記憶體外）營收在明年首季觸及谷底，年減13%，後於第4季反彈，年增2%。

大和分析，上游供應鏈較下游供應鏈佳，主因為疫情改變經濟和產業樣態，上游晶片商的議價能力顯著提升，強化獲利結構，進而牽動評價提升。

可留意的是，儘管部分IC設計業者毛利率向上，但在競爭加劇和晶圓代工成本提升下，向上趨勢能否延續仍是未知數，因此，大和認為，在IC設計族群中，宜鎖定具有全球布局策略或產品線多元的標的如聯發科、瑞昱。而其它如IC設計服務公司也是擁有較佳投資機會的IC族群。

就產業發展來看，大和點出，運算、連接、記憶容量等三面向的升級將續帶動人工智慧、高效能運算、5G等領域的快速發展，除此之外，人機介面升級潛力也不可忽視，與之相關的3D感測技術在疫後可望重拾開發動能。

終端需求上，大和預期，在下一波科技景氣上行期中，智慧型手機、IoT兩類消費型電子產品成長需求強勁，投資潛力會比非消費性產品來的好，因智慧型手機在5G滲透率提升下，更替需求將相應增加，而IoT發展面向多，成長速度將有增無減。

在大和精選明年潛力科技股中，評聯發科「買進」，目標價888元；全新「買進」，目標價95元；台積電「買進」，目標價655元；大立光「買進」，目標價2,580元；貿聯-KY「買進」，目標價355元；亞德客-KY「優於大盤」，目標價1,050元；信邦「優於大盤」，目標價322元。

IC設計 智慧型手機

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