吃下定心丸？台積電3奈米今年量產承諾將兌現 下周舉辦典禮

台積電（2330）總裁魏哲家先前預告3奈米今年內在台灣量產的承諾即將兌現。台積電預定下周將在南科舉辦量產暨擴廠典禮。業界認為，由於台積電過往先進製程量產罕有舉辦實體活動，也讓外界認為意義重大。

台積電競爭對手的三星晶圓代工事業單位先前在6月卡在上半年過完的最後一天特別大張旗鼓舉辦3奈米出貨量產儀式並開放媒體拍照，當時舉動被認為叫陣台積電的宣傳大陣仗，不過台積電隨後在技術論壇由總裁魏哲家明確說明3奈米今年內量產與2奈米時間表則讓客戶吞下定心丸。

隨著台積電下周將在南科大陣仗舉辦3奈米量產暨擴廠典禮，業界認為，將能進一步破除外界近期各種猜測與誤解，也反映台積電持續投資台灣與先進製程在台灣量產的原則不變。

台積電早已多次預告今年內在台灣南科量產3奈米，台積電先前技術論壇上已說明，南科晶圓十八廠是台積3奈米製程的主要生產基地，3奈米製程技術將是5奈米（N5）製程技術之後的另一個全世代製程，3奈米家族也包含多元組合，除了今年3奈米量產，明年下半年並計畫量產N3E，至於後年已規畫N3P等都是配合市場需求綜合考量，且在 3 奈米推出支援創新的FINFLEX技術能讓客戶有更多元的選擇搭配。