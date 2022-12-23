快訊

不忍了！88會館案延燒…郭哲敏被爆捲入超跑詐騙案 今發聲明喊告媒體

蔡英文論文案開庭拍桌痛罵法官「混蛋」 台北地院要告彭文正律師

一次掃光24盒！陸人狂搶特定感冒藥 日藥妝店祭中文告示限購

吃下定心丸？台積電3奈米今年量產承諾將兌現 下周舉辦典禮

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積電。路透
台積電。路透

台積電（2330）總裁魏哲家先前預告3奈米今年內在台灣量產的承諾即將兌現。台積電預定下周將在南科舉辦量產暨擴廠典禮。業界認為，由於台積電過往先進製程量產罕有舉辦實體活動，也讓外界認為意義重大。

台積電競爭對手的三星晶圓代工事業單位先前在6月卡在上半年過完的最後一天特別大張旗鼓舉辦3奈米出貨量產儀式並開放媒體拍照，當時舉動被認為叫陣台積電的宣傳大陣仗，不過台積電隨後在技術論壇由總裁魏哲家明確說明3奈米今年內量產與2奈米時間表則讓客戶吞下定心丸。

隨著台積電下周將在南科大陣仗舉辦3奈米量產暨擴廠典禮，業界認為，將能進一步破除外界近期各種猜測與誤解，也反映台積電持續投資台灣與先進製程在台灣量產的原則不變。

台積電早已多次預告今年內在台灣南科量產3奈米，台積電先前技術論壇上已說明，南科晶圓十八廠是台積3奈米製程的主要生產基地，3奈米製程技術將是5奈米（N5）製程技術之後的另一個全世代製程，3奈米家族也包含多元組合，除了今年3奈米量產，明年下半年並計畫量產N3E，至於後年已規畫N3P等都是配合市場需求綜合考量，且在 3 奈米推出支援創新的FINFLEX技術能讓客戶有更多元的選擇搭配。

台積電 奈米 晶圓代工

延伸閱讀

童子賢看鴻海賣紫光原因 猜與地緣政治、產業變遷有關

台積電赴日設廠原因？魏哲家透露主因是這點

半導體去台化？台積電總裁魏哲家直言「門都沒有」

台積電總裁魏哲家 再加碼200張自家股

相關新聞

吃下定心丸？台積電3奈米今年量產承諾將兌現 下周舉辦典禮

台積電（2330）總裁魏哲家先前預告3奈米今年內在台灣量產的承諾即將兌現。台積電預定下周將在南科舉辦量產暨擴廠典禮。業界...

FB AI語音翻譯講台語 背後關鍵資料庫來自台灣團隊...

Meta執行長Mark Zuckerberg不久前在他的Facebook上分享一段英語、閩南語對談的影片，對談對象是在Meta工作10年、來自台灣的工程師陳鵬仁，這段「對談」獲得超過19萬人按讚、184萬人看過影片。

群創：IT面板小急單湧現 有助去化庫存

群創（3481）總經理楊柱祥今（23）日表示，繼TV面板之後，IT面板小急單湧現，有助於持續去化庫存到明年首季；對明年Q...

台積電德國廠最快2024年動工？ 公司這樣說

今日金融時報等刊出報導提到台積電（2330）明年初將再討論德國設廠的可能性，該工廠可能最快2024年動工，對於此議題，台...

LINE區塊鏈主網Finschia正式上線

LINE旗下全球加密資產與區塊鏈業務子公司LINE Tech Plus今（23）日宣布，LINE第三代區塊鏈主網Fins...

宏達電傳出售VR事業 王雪紅：是假的

宏達電先前傳出有意出售VR事業，董事長王雪紅首度回應傳言，她說「是假的」。王雪紅表示，明年VR事業將是開始收獲的一年，希...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。