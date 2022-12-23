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日商半導體測試設備大廠愛德萬：明年景氣逆風仍力拚成長

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
愛德萬董事長吳萬錕。記者簡永祥/攝影
愛德萬董事長吳萬錕。記者簡永祥/攝影

日商半導體測試設備大廠愛德萬（Advantest）董事長吳萬錕今（23）日在年終記者會中表示，受通膨、俄烏戰爭及大陸封控等三大變數影響，明年半導體景氣變得更加難以預測，不過目前公司仍看好AI人工智慧、高效能運算（HPC）及車用等應用端需求續強，明年仍力拚營收逆勢成長。

吳萬錕表示，也因明年變數仍高，公司預估明年營收將落於年增10%及衰15%，公司希望相關變數影響數能逐漸淡化，明年營運持續繳出好成績。愛德萬今年營收受惠訂單暢旺，將寫下歷史新高。

吳萬錕表示，美中科技戰持續進行，不過由於愛德萬目前含美國技術成分不高，受近期美國商務部分布的新禁令影響不大。

至於稍早彭博報導日本可能加入制衡中國聯盟，但目前日本官員都未有做出正式宣布，愛德萬也未接到任何指引，禁止銷售相關設備給中國大陸。

吳萬錕進一步指出，台灣、中國大陸及南韓等主要亞洲地區，占愛德萬銷售近一半營收比重，其中又集中在台灣及中國大陸。

美中科技大戰，禁止美方將14奈米以下、3D NAND Flash 128層以上的設備賣給中國大陸，由於愛德萬主要設備在後段測試，因主要研發及生產據點在日本及德國，美國技術含量比重不高，目前未受美國新禁令的限制。

吳萬錕，如果中國大陸自主開發關鍵設備，自然會有排擠效應，不過目前看來，短期內還看不到對愛德萬在中國業務會有影響。

吳萬錕也進一步強調，地緣政治已打破原來全球化的分工體系，很多公司都會加速區域化布局，愛德萬也因應此趨勢，決定在亞利桑那州增建新廠，就近服務赴美國投資的晶圓廠代工廠及當地整合元件大廠。

不過他認為，即使美國營收增加，愛德萬也希望台灣、中國及南韓的營收占比仍持續成長，而愛德萬近年經過一年連串併購，已同步強化在邏輯、記憶體等領域的設備擴充性及智慧化，且擴大產品應用領域，對未來半導體前景仍抱持樂觀。

至於設備交期，吳萬錕表示，隨供應鏈舒緩，目前交期已降至1年以下，但仍介於10個月到12個月，主因還有部分晶片短缺。

美國商務部 營收

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