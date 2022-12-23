群創：IT面板小急單湧現 有助去化庫存

群創（3481）總經理楊柱祥今（24）日表示，繼TV面板之後，IT面板小急單湧現，有助於持續去化庫存到明年首季；對明年Q2展望趨向於審慎樂觀。

群創今天舉行年終媒體餐會，由董事長洪進掦、總經理楊柱祥及永續長彭峻豪，分享群創近年在突破、蛻變和創新的階段性成果。

洪進楊表示，群創啟動第二階段轉型，將透過重整優勢，展開跨域轉型升級。

楊柱祥指出，繼雙11及黑五促銷後拉動TV面板一波急單，本季又有IT面板小急單湧現，有助於持續去化庫存到明年首季；對明年Q2展望趨向於審慎樂觀；並期待Q3產業回溫的好消息。

他透露，群創明年首季前段產能利用率將落在六至七成水準；後段的平均產能利用率則約八成。