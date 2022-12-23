LINE區塊鏈主網Finschia正式上線

LINE旗下全球加密資產與區塊鏈業務子公司LINE Tech Plus今（23）日宣布，LINE第三代區塊鏈主網Finschia正式上線，為大眾提供全新的開放式網路。

LINE於2018年開發自有區塊鏈主網，隨後推出加密資產LINK、加密資產交易服務、加密資產錢包，以及NFT交易平台等服務，如今，透過具有更高規格功能和高穩定性的Finschia主網，LINE區塊鏈生態圈將更完善健全。這也是LINE實現Web3真正價值的第一個關鍵里程碑，期待讓每位使用者都能以簡單直覺的方式，在生態圈中創造、交易和獲得獎勵。

取名自熱帶植物的 LINE 第三代區塊鏈主網Finschia有諸多亮點，在功能、速度和穩定度皆全面提升，升級後的Finschia交易速度是以太坊的400倍，成本可大幅減少98%，並導入計算貢獻度獎勵制度，依據用戶和開發者對拓展區塊鏈生態圈的貢獻程度來發放獎勵。

Finschia上線後將開放給所有開發者，無論是否具備區塊鏈服務開發經驗，皆能使用Finschia的全節點或LINE Blockchain Developers資源，輕鬆設計去中心化的應用程式（dApps）。

LINE NEXT執行長高永受表示，Finschia上線，有助LINE與其他開發者合作，一同解鎖LINE區塊鏈網路的更多可能。期待以此打造一個全新的區塊鏈生態圈，並以加密資產 LINK為基礎，擴展LINE的代幣經濟（Token Economy）。

不只如此，LINE計劃將現有主網Daphne與Finschia整併，將所有區塊鏈服務整合至同一個主網上運行。

此外，LINE預計在近期啟用專為旗下加密資產LINK打造的非託管錢包DOSI Vault，用戶擁有錢包的完整掌控權，管理LINK資產將更安全便捷，需要支付的礦工費也將更少。Finschia和DOSI Vault操作簡便且穩定安全，讓不熟悉區塊鏈的用戶也能安心使用，有助於LINE拓展代幣經濟的規模。