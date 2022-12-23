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2022年CATCHPLAY+電影排行出爐 《捍衛戰士》不負眾望登榜首

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

歲末年終將至，各串流平台紛紛公佈年度影劇排行榜，根據CATCHPLAY+影音平台統計，2022年度觀看排行榜，電影方面，仍由影星湯姆克魯斯的票房大作《捍衛戰士：獨行俠》不負眾望榮登榜首，第二名則是羅伯派汀森的新版《蝙蝠俠》，《哈利波特》前傳電影《怪獸》系列最新電影《怪獸與鄧不利多的秘密》則位居第三，第四名則是因續集衝入榜單的1986年經典電影《捍衛戰士》。

非電影方面，HBO GO專區中歷久不衰的熱門影集《冰與火之歌：權力遊戲》靠著死忠粉絲不斷重刷回看仍霸佔榜首，最新衍生劇《龍族前傳》憑著高期待度和口碑也衝上第三名。台灣影劇今年很夯，前十大戲劇榜中，本土影劇和歐美熱播劇則勢均力敵，如《俗女養成記》、《老少女奇遇記》、《良辰吉時》、《茶金》，以及HBO GO專區的《高校十八禁》、《慾望城市》、《白蓮花大飯店》皆入榜。

CATCHPLAY+影音平台回顧2022年，因加強內容佈局，平台「用戶平均觀影分鐘數」增加了 22%，並大幅增進訂閱用戶停留率，在一片白熱化競爭、用戶頻頻轉換的 OTT 影音服務選擇中，內容多元，且包含最新院線電影、台劇、美劇等不同內容支線的深度經營，並與國際平台的內容互補，爭取成為會員主要選擇。

電影 怪獸 HBO

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