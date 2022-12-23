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FT：台積電派主管團隊赴歐商談德國設廠 近期將決定

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
英國金融時報（FT）報導，台積電正與關鍵供應商深入洽談，在德國德勒斯登設立第一座歐洲工廠的事宜，不久後將做出最終決定。路透
英國金融時報（FT）報導，台積電正與關鍵供應商深入洽談，在德國德勒斯登設立第一座歐洲工廠的事宜，不久後將做出最終決定。路透

英國金融時報（FT）報導，全球晶圓代工龍頭台積電（2330）正與關鍵供應商，深入商談在德國德勒斯登（Dresden）設立第一座歐洲工廠的事宜，不久後將做出最終決定。這座工廠可能最快2024年動土，聚焦於22奈米和28奈米晶片製程，但也可能讓台積電的人力部署更加吃緊。

報導指出，台積電正派遣一組高階主管團團隊到德國，於明年初討論這座德國工廠的政府支持程度、以及當地供應鏈的產能是否能夠滿足其需求。這將是過去六個月來，台積電派出的第二組主管團隊。

台積電和好幾家原料和設備供應的討論，將聚焦於這些供應商能否也進行支持德國廠所需要的投資。製造晶片的過程複雜，仰賴超過50種設備，包括微影和蝕刻機械，還有超過2,000種化學品與工業氣體等原料。

一家可能提供關鍵原料給德勒斯登工廠的供應商主管說：「我們會試著支持我們的客戶，不會（讓它們）在沙漠中獨行」。

知情人士說，去年台積電的客戶希望該公司考慮在歐洲設廠，在烏克蘭遭入侵後，暫停初步評估作業。不過，歐洲對當地製造供應晶片的日增需求，促使台積電回頭思索這個構想。台積電來自歐洲、中東及非洲的銷售占比只有約6%，遠低於北美市場的65%。

若台積電決定設廠，這座工廠可能最快2024年動土，將聚焦於22奈米和28奈米晶片技術，類似在日本熊本縣工廠的製程。台積電也須權衡在德勒斯登蓋廠，是否會導致人力太過吃緊。該公司已需派遣上百名工程師到美國，支持在亞利桑那州新建的工廠，並已表示須部署500~600人以上，幫忙設立日本廠。

這座工廠將大幅提振歐盟的全球半導體地位。布魯塞爾當局今年稍早已批准規模430億歐元的補貼，吸引晶片製造商到歐洲。台積電發言人則表示，對於在德勒斯登設廠，不會排除任何可能性。

能源成本暴漲與通膨上揚，已使美國晶片大廠英特爾尋求德國政府擴大支持，幫助該公司在馬德堡（Magdeburg）花170億歐元蓋廠的計畫。消息人士透露，英特爾仍承諾投資歐洲，但馬德堡廠必須要有競爭力。

全球晶片大廠都正積極擴張產能，台積電、英特爾及三星電子已承諾未來十年將投資至少3,800億美元，在台灣、南韓、美國、日本、德國、愛爾蘭及以色列等地建廠。

但產能的擴張速度也已讓人擔心，若全球經濟成長急速減慢，晶片業可能遭遇供應過剩，但因全球半導體市場規模預估將在2030年成長至1兆美元，而蓋廠需時多年，晶片製造商現在就必須決定，要如何滿足預料將擴增的需求。

台積電 晶片

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