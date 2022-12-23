市場傳宏達電分拆VR出售 王雪紅：假消息

宏達電（2498）董事長王雪紅今（23）日出席聖誕節活動，針對先前外界傳，宏達電將分拆VR相關事業之後出售，對此市場傳聞今日王雪紅首度回應表示，那是假消息，她同時也指出，元宇宙市場商機龐大，受全球景氣下滑影響相對較小，明年希望事業體能夠全數獲利。

王雪紅今日出席威盛一年一度聖誕愛心音樂義賣市集，對於外界關注市場看好的VR相關事業是否出售一事，對此，王雪紅表示，這是假消息，她並進一步強調，公司明年CES展也將推出多項新品，包含頭盔、新平台等，她說HTC做的產品一定會越來越好，未來公司營運相當值得期待。

對美中科技戰、中國疫情等影響，王雪紅則是指出，宏達電從2014年開始深耕VR產業，宏達電目前旗下已有VIVE Systems、VIVERSE、G Reigns、HTC 智慧型手機和智能裝置等主要事業體，近幾年每家公司都越來越好，也持續投資，因為元宇宙是個龐大的產業，將相對不受全球景下滑影響，預期明年會開始收穫的一年，明年希望旗下每個事業體都能全數獲利。

至於近期中國疫情擴散，王雪紅則是說，中國是很好的市場，大陸是很好的市場，只要有很好的溝通，能夠有深度的經營，相信未來會很好的。