MOD年度收視排行出爐 《我願意》穩坐戲劇類冠軍

中華電信MOD、Hami Video公布2022年度收視排行榜，中華電信今年度深耕多部本土優質原創作品，Hami Video平台影劇館獨家內容超吸睛，觀影人次較前一年翻倍上升，並以戲劇跟動漫表現最佳，皆有超過2倍的成長，年度戲劇冠軍由獨家台劇《我願意》拔得頭籌，同時也替Hami Video帶來高流量，活躍用戶成長2成，顯見原創優質台劇深受廣大觀眾群喜愛，電影類別也成長4成以上。

MOD、Hami Video 2022年度電影類別收視冠軍由《媽的多重宇宙》奪冠，溫馨小品《我吃了那男孩一整年的早餐》與刺激熱血的《劇場版咒術迴戰0》亦獲得高度觀賞人氣。

中華電信於2022年深耕本土優質原創作品，參與投資的原創台劇《我願意》，不負眾望奪下年度戲劇收視冠軍；2022年超人氣動漫《SPY X FAMILY 間諜家家酒》熱度延燒台日，奪下收視排行第一，鬼滅系列第二部《鬼滅之刃遊郭篇》熱度不減拿下第二名，年末話題度超高的《鏈鋸人》自10月開播後熱度強強滾，搶進年度排行前五名。