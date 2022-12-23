研調：海思已用光高階晶片庫存 無法向台積電三星下單

最新研究機構數據顯示，華為旗下海思在美國出口管制政策下在今年第2季開始已用光其高階晶片庫存，且因法規限制無法從台積電（2330）、三星下單投片生產取得更多產能。不過華為仍可向高通購買獲得許可的4G晶片。

counterpointresearch發布的全球智慧機AP市占率報告顯示，根據調查華為旗下的海思已用完晶片庫存，該公司自今年第2季開始市占率已掛0，有別去年同期的3%市占率，今年第3季也連續掛0。

另外根據路透社先前的報導，高通2020年11月已取得美國政府的許可得以出售4G晶片予被列入出口管制實體清單的華為，相關出口許可主要與4G手機所需的晶片有關。研究數據顯示，高通今年第3季手機AP市占率提升至31%較今年第2季29%提升。