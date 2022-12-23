快訊

蔡小虎因吃到「它」送醫急救…腸沾黏症狀、飲食禁忌一次看，嚴重恐腹膜炎需開刀

梨泰院第49天：南韓政府漠視、遺族被「二次傷害」

排黑拿香跟拜還瞎挺高虹安、鍾東錦 藍營內部批沖昏頭

凱智綠能大聯盟再度聯手 彰濱案場動工、明年8月併網

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

凱智綠能大聯盟二度攜手自建4.9MW併網型儲能新案場，今（23）日在彰濱工業區舉行動土典禮，預計2023年8月執行台電併網作業；同時規劃明年第1投入100MW的大型光儲e-dReg案場，期許成為台灣第一個完成100MW的團隊，搶攻綠能商機。

大聯盟團隊包括機電整合工程由累積超過50年專業客製化技術經驗的華城電機（1519）負責，水冷系統MW級的PCS系統使用台達電（2308）的最新技術，智慧能源管理系統（EMS）由台塑集團福能科技，加上儲盈科技的鋰電鐵池模組與明昌國際工業的儲能機櫃。

凱智綠能董事長李俊成在今日典禮中邀請到華城執行長許逸晟、華城新能源工程處處長王堯風、台達電PCS全球業務總監游蕙慈、泛台塑福能科技總經理楊鑑山、儲盈科技董事長李衍飛、儲盈科技董事李建興、宣冠儲盈科技董事吳偉榮、明昌國際工業創辦人張秋龍、信越投資公司董事長彭健豪、中國信託證券公司投資銀行業務部部長曾珮琪、彰化縣政府也指派縣政府代表柯呈枋參議及彰濱工業區組長李芳林等共同主持。

凱智綠能大聯盟也正式投入ESG產業，將深耕光電能源事業、儲能事業以ESG碳盤查事業，未來還有8個儲能案場準備動工；凱智預計2023年第1季在二林中科建構新廠，除原本設置的E-bike及電動摩托車，未來將投入鋰鐵儲能電池RACK與儲能貨櫃RACK的生產。

綠能 台達電 大聯盟

延伸閱讀

MLB／道奇包爾禁賽減至194場 明年5月就可重返投手丘

2023經典賽大師兄最後一舞 能否像梅西般如願以償？

台電電幻1號所耶誕換新裝 七彩儲能櫃搶當打卡聖地

MLB／官網評選各國最佳大聯盟球員 王建民也入列

相關新聞

快來！這個工作五年內年薪超越台積電

半導體大好，台積電（2330）成為夢想公司，不過，專利師公會理事長林宗宏喊話，專利猶如建廠的先期投資，是所有公司征戰全球...

德微啟動第二階段精進計畫 明年營運先蹲後跳

德微(3675)啟動第二階段精進計畫，決定二極體廠走向以生產車用及IPC等高階產品為主的整合元件工廠，預定明年趁營運步入...

美光大裁員 記憶體吹寒風

面對13年來最嚴重的供應過剩困境，記憶體晶片大廠美光（Micron）上季營收將近腰斬、陷入虧損，本季預料將繼續虧損，明年...

美光台灣人力調整 市場關注

台灣美光今年才啟用位於后里的A3廠區，台灣美光表示，人力縮減將根據各國家和地區的法律規範及程序而各異。美光預計於2023...

DRAM廠過冬 減資本支出

美光對產業展望悲觀之際，台灣DRAM廠商早已感受寒冬來襲。南亞科總經理李培瑛先前已示警，本季或明年第1季可能面臨虧損風險...

台積奪特斯拉FSD訂單

全球各種IC供需供過於求狀態，車用是少數品項仍吃緊的應用領域。近期市場傳出台積電取代三星，拿下特斯拉新世代全自動輔助駕駛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。