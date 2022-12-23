凱智綠能大聯盟再度聯手 彰濱案場動工、明年8月併網

凱智綠能大聯盟二度攜手自建4.9MW併網型儲能新案場，今（23）日在彰濱工業區舉行動土典禮，預計2023年8月執行台電併網作業；同時規劃明年第1投入100MW的大型光儲e-dReg案場，期許成為台灣第一個完成100MW的團隊，搶攻綠能商機。

大聯盟團隊包括機電整合工程由累積超過50年專業客製化技術經驗的華城電機（1519）負責，水冷系統MW級的PCS系統使用台達電（2308）的最新技術，智慧能源管理系統（EMS）由台塑集團福能科技，加上儲盈科技的鋰電鐵池模組與明昌國際工業的儲能機櫃。

凱智綠能董事長李俊成在今日典禮中邀請到華城執行長許逸晟、華城新能源工程處處長王堯風、台達電PCS全球業務總監游蕙慈、泛台塑福能科技總經理楊鑑山、儲盈科技董事長李衍飛、儲盈科技董事李建興、宣冠儲盈科技董事吳偉榮、明昌國際工業創辦人張秋龍、信越投資公司董事長彭健豪、中國信託證券公司投資銀行業務部部長曾珮琪、彰化縣政府也指派縣政府代表柯呈枋參議及彰濱工業區組長李芳林等共同主持。

凱智綠能大聯盟也正式投入ESG產業，將深耕光電能源事業、儲能事業以ESG碳盤查事業，未來還有8個儲能案場準備動工；凱智預計2023年第1季在二林中科建構新廠，除原本設置的E-bike及電動摩托車，未來將投入鋰鐵儲能電池RACK與儲能貨櫃RACK的生產。