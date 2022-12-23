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LINE第3代區塊鏈主網上線 拓展代幣經濟

中央社／ 台北23日電

通訊軟體LINE旗下全球加密資產與區塊鏈業務子公司LINE Tech Plus今天宣布，LINE第3代區塊鏈主網Finschia正式上線，提供全新的開放式網路，有助於LINE拓展代幣經濟規模。

LINE在官網發文說明，2018年開發自有區塊鏈主網，隨後推出加密資產LINK、加密資產交易服務、加密資產錢包及NFT（非同質化代幣）交易平台等服務。如今透過具有更高規格功能和高穩定性的Finschia主網，LINE區塊鏈生態圈將更完善健全。

LINE指出，Finschia交易速度是以太坊的400倍，成本可大幅減少98%，並導入計算貢獻度的獎勵制度，依據用戶和開發者對拓展區塊鏈生態圈的貢獻程度來發放獎勵。

Finschia上線後將開放給所有開發者，無論是否具備區塊鏈服務開發經驗，皆能使用Finschia的全節點或LINE Blockchain Developers資源，設計去中心化的應用程式。LINE也計劃將現有主網Daphne與Finschia整併，將所有區塊鏈服務整合至同一個主網上運行。

LINE NEXT公司執行長高永受說，Finschia的上線有助LINE與其他開發者合作，一同解鎖LINE區塊鏈網路的更多可能。期待以此打造全新的區塊鏈生態圈，並以加密資產LINK為基礎，擴展LINE的代幣經濟（Token Economy）。

LINE 區塊鏈 生態

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