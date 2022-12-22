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影／輝達秀AI實力 執行長黃仁勳出動虛擬分身歡唱耶誕

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導
輝達執行長黃仁勳的虛擬分身Toy Jensen。圖／擷取自輝達影片
輝達執行長黃仁勳的虛擬分身Toy Jensen。圖／擷取自輝達影片

耶誕節將至，輝達推出完全以人工智慧打造而成的執行長黃仁勳虛擬分身 Toy Jensen，並獻上耶誕歌曲。

Toy Jensen是使用輝達Omniverse Avatar Cloud Engine (ACE) 所打造，該公司的創意團隊為 Toy Jensen 打造上述以節日為主題的演出，展現ACE平台的部分核心技術。這平台集合雲端原生 AI 微服務與工作流程，供開發人員輕鬆建立、自訂與部署迷人的互動式虛擬分身。

輝達強調，Omniverse ACE 建立在其Unified Compute Framework (UCF) 之上，只需要用最簡易的程式碼，便能快速建立及設定 AI 作業管道。該公司團隊使用最近開發的語音轉換模型，從其中的樣本中提取專業歌手聲音，並將其變成Toy Jensen的聲音。這原本是需要耗費數小時，實際錄音以進行訓練而開發出的聲音，但其團隊使用樣本裡的音符，並套用到 Toy Jensen 的數位聲音上，讓這個虛擬分身唱出跟原唱一樣的音符和節奏。

同時，輝達的團隊也使用 Omniverse ACE、Audio2Face 和 Audio2Gesture等技術，按照 Toy Jensen 的聲音，為整段表演產生逼真的臉部表情和肢體動作。

輝達表示，這支動畫完美展現出 Omniverse ACE 的優勢及其可用於各行各業的情況 ，如虛擬活動、線上教育和客戶服務，以及為電玩遊戲、社群媒體和虛擬實境體驗建立個人專屬的數位化身。該公司很快將開放合作夥伴搶先試用 Omniverse ACE。

輝達 社群媒體

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