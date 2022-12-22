國巨、鴻海的「國創半導體」成軍一年半 近況怎樣？

挾國巨（2327）與鴻海（2317）富爸爸資源，國創半導體只花90天就成軍，瞄準類比IC及功率元件市場，「車上90%的晶片我們都要能做！」國創半導體執行長林志杰指出，在MIH電動車開放平台力挺下，2023年下半第一款車用晶片有機會開始出貨。

國創半導體由鴻海跟國巨合資成立，2021年成立後，2022年已經辦過一次增資，股本來到34億元，鴻海持股51%，國巨及相關企業持股49%，成立國創的目的是設計、開發、生產車用、資通訊、工控應用的類比IC與功率元件，團隊編制規模6～7月僅60人，現已倍增至110人，且目前已有業績進帳，進度節奏明快。

背後有鴻海及國巨兩家富爸爸奧援，國創果然神速，目前第一顆功率類晶片傳出9月已開始出貨給聯想，對於為何切入PC產業而非最初設定的車用市場？國創主管表示，主要是策略性考量，因為相對於車廠時間長，做進PC市場較快，「算是順道，可以練練手」主管說。

由於車用半導體產值看增，未來一輛車中至少有500美元車用功率及類比晶片需求，「晶片是比被動元件」大20倍的市場，因此促成國巨與鴻海攜手，一方面協助國巨提供差異化服務，二方面能讓鴻海進軍汽車市場不缺料，讓客戶感受到鴻海生產系統豐富性。

今年國創又認購富鼎（8261）的私募，成為大股東，使富鼎頓時獲得鴻海這個大出海口，國巨面對客戶時也能有MOSFET跟第三類半導體產品線提供服務，三方獲益。

林志杰表示，未來國創業務中，70~80%業務都將以車用市場為主，第一顆車用晶片期望是在2023年下半量產，至於是否是Model T或Model C未定，但會以先容易做的晶片品項先做。

國創半導體快速成立，產品也快速導入PC及車用市場，為衝刺產品線擴張，國創也持續徵人中，2023年國創人力預估將再翻一翻目標成長至220人，成集團推進半導體市場的箭頭。