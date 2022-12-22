耶誕節很AI 輝達黃仁勳虛擬分身獻唱Jingle Bells

聖誕節即將來臨，小孩期待聖誕老公公送禮，全世界各地充滿人們的歡笑聲與美好事物，身為IC設計龍頭大廠，輝達（NVIDIA）今（22）發表最新影片，完全以人工智慧打造的輝達執行長虛擬分身「Toy Jensen」，獻上聖誕歌曲，為科技產業注入歡樂聖誕氣氛。

輝達創意團隊迅速為 Toy Jensen 打造這項以節日為主題的演出，從中展現出 NVIDIA Omniverse Avatar Cloud Engine (ACE) 平台的部分核心技術。Omniverse ACE 集合雲端原生 AI 微服務與工作流程，供開發人員輕鬆建立、自訂與部署迷人的互動式虛擬分身。

輝達表示，與當前想要開發虛擬分身，需要同時具備專業知識、特殊設備及人力密集型的工作流程不同，Omniverse ACE 建立在 NVIDIA 的 Unified Compute Framework (UCF) 之上，只需要用最簡易的程式碼，便能快速建立及設定 AI 作業管道。

輝達表示，使用最近開發的語音轉換模型，從其中的樣本中提取專業歌手的聲音，並把它變成Toy Jensen的聲音（原本是需要耗費數小時），實際錄音以進行訓練而開發出的聲音。團隊使用樣本裡的音符，並將其套用到 Toy Jensen 的數位聲音上，讓這個虛擬分身唱出跟原唱一樣的音符和節奏。

輝達指出，團隊接著使用 NVIDIA Omniverse ACE、Omniverse Audio2Face 和 Audio2Gesture 等技術，單純按照 Toy Jensen 的聲音，便為整段表演產生出逼真的臉部表情和肢體動作。

輝達表示，儘管Omniverse ACE 這項技術背後的團隊，花多年時間來開發和微調演出中所展示的技術，但只用了不到數小時的時間，就將他們創作的音樂曲目變成一段精美的動畫。

NVIDIA 技術專案經理 Cyrus Hogg 表示，這項技術非常了不起，能夠做到這個程度，表現實在是太出色了。

輝達表示，攜手曾與 Michael Bublé 和 David Foster 合作過的作曲家兼製作人 Jochem van der Saag，為 Toy Jensen 創作完美的伴奏。

Hogg表示，有 Jochem van der Saag 全力幫忙的作曲和編曲，對團隊來說可是如虎添翼。非常高興能有他的加入。