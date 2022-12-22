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集邦：太陽能材料價格明年跌勢恐持續

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導

集邦（TrendForce）研究顯示，由於矽片採購意願低迷，且終端需求亦隨著海外年底假期及春節即將來臨，開始進入行業傳統淡季，一線矽片供應大廠開始大幅下調矽片售價，降價潮也由矽片蔓延至矽料及電池片等材料，在矽料價格開始下跌的同時矽片供應業者也加快出清庫存，以避免矽片後續跌價更劇烈。

集邦表示，考量即將而來的需求淡季，矽片業者欲降低開工率，但同時卻持續有新進業者加入，加速建設新產能。受庫存壓力和行業競爭夾擊，導致矽片價格自12月起已有明顯下跌跡象，月跌幅最高如M10矽片達19.5%。

TrendForce表示，矽料及電池片至太陽能板價格都難逃續跌至明年第一季的命運。矽料自今年以來價格持續走高，至11月一線矽料大廠訂單仍滿載，然二線矽料廠商實際從11月中下旬的報價就開始明顯走低。12月起新增訂單成長速度開始放緩，一線矽料廠商陸續執行完前期訂單後，庫存堆積情形浮現，但矽料新增產能仍在逐月加快釋放，供應緊缺態勢已不再，預估12月矽料價格每公斤約275人民幣，月跌8.3%。

集邦分析，面對上游原物料價格回落、終端需求降溫，致使太陽能板業者對電池採購意願低迷，但電池片由於開工率較高而供應不減，電池片供需緊俏近一年的態勢得以因此緩解，也進一步使12月電池片價格出現鬆動。以大尺寸電池片來看，12月每瓦月跌約逾8%。不過，由於電池生產有技術差異的特性，預期2023年電池片仍會是太陽能產業鏈中利潤較高的材料。

集邦表示，太陽能板自12月中旬起於中國境內搶裝漸入尾聲，海外需求因節慶假期而走低，由矽片引發的降價潮已使矽料和電池片接連下跌，太陽能板業者也因此調降稼動率。從價格來看，由於對於上游價格回落已在太陽能板業者預期之內，故部分明年將交付的專案已開始出現每瓦1.9元人民幣以下的中標價格。

展望2023年太陽能產業，集邦指出，除中國持續推動大型專案刺激太陽能需求以外，還包含歐洲能源轉型，以及美國商務部初裁中國四家太陽能業者涉避稅，反會加速需求端迫切利用兩年免稅過渡期去安裝太陽能板，都將推升2023年太陽能市場規模增長。值得注意的是，由於產業鏈自矽料、矽片、電池片等各環節已有產能過剩情形，故各材料價格大幅降低必會觸發在2022年被抑制的太陽能需求，特別是對價格更為敏感的大型地面專案，這部分的需求量會成為較難預估2023年太陽能市場規模的最大變因。

太陽能產業

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