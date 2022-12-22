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年底大紅包幸運兒將誕生！估天擎中籤率0.15% 可賺4.65萬

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
天擎董事長呂惠平。聯合報系資料照／記者李孟珊攝影
天擎董事長呂惠平。聯合報系資料照／記者李孟珊攝影

聯發科（2454）、至上（8112）轉投資公司天擎趕在年底前掛牌，預計12月29日上櫃，公開申購抽籤將在明（12/23）日進行，以超過44.88萬人參與的盛況來計算，僅有680個名額，預估中籤約0.15%，以今（22）日興櫃股價74.5元計算，抽中1張可望賺超過4.65萬元，報酬率高達166.1%，遠高於國泰金（2882）及易飛網（2734）的報酬率。

天擎2001年成立，目前以系統單晶片（SoC）及雲端SaaS應用訂閱兩大業務為主，今年累計前11月營收3.03億元，年減4.14%，董事長呂惠平日前表示，雲端SaaS應用訂閱業務將是未來長期營運主力。

天擎預計12月29日掛牌上櫃，公開申購價格每股28元，將在12月23日公開抽籤，申購張數僅680張，但有高達44.88萬餘人參加，希望在年底前賺個紅包，估計中籤率僅0.15%，但中籤報酬率則是高達166.1%。

除新上櫃的天擎之外，年底前還有兩檔現增股的抽籤紅包可望落袋，上櫃增資的易飛網及上市增資的國泰金，公開申購都在今日抽籤，易飛網每股承銷價19元，承銷張數425張，合格件數28萬8,471件，中籤率0.14%，以今日收盤價28.45元計算，中籤者可賺9,450元，報酬率49.7%。

國泰金承銷張數12萬7,500張，每股承銷價35元，每人可申購2張，合格件數達56萬3,910件，中籤率11.3%，中籤者可望賺進10,800元，報酬率15.4%；易飛網及國泰金現增新股將在12月30日撥券，中籤的投資人，趕上年底最後一波的抽籤紅包。

國泰金 紅包

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