默克將於2023國際消費性電子展 展示最新材料技術與應用

全球領先的科學與科技公司默克將參加2023國際消費性電子展(CES),展示推動數位生活進展的技術和應用。一年一度全球最大的消費性電子展CES2023將於1月5至8日於美國拉斯維加斯舉行,默克將在活動期間於展位上舉辦「科技論壇」,邀請默克的高階主管、業界專家和合作夥伴分享對電子科技產業的未來展望。

此外,默克集團執行董事暨電子科技事業體執行長凱.貝克曼(Kai Beckmann)也將代表默克,首度參與由CES主辦單位「消費者技術協會(CTA)」所主辦的研討會「元宇宙在此」(Metaverse is Here to Stay),時間是1月7日(六) 太平洋時間下午3點至3點40分,地點為拉斯維加斯會議中心的北廳。貝克曼將與其他業界意見領袖一起,討論元宇宙將對產業帶來的影響,以及默克的材料如何強化沉浸式體驗和虛擬實境硬體的視覺效果。

默克於2021年宣布在2025年底之前,預計投資超過千億台幣(30億歐元)於電子科技事業體的創新與產能提升。默克將透過擴張產能、開發創新科技與材料,以因應人工智慧、大數據、物聯網、5G等大趨勢所帶來的市場成長機會。擴大投資案將落地於全球電子科技主要市場,包括於2021年底宣布投資台灣約新台幣170億元,以強化在地半導體材料與設備的生產與創新實力。