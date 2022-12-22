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默克將於2023國際消費性電子展 展示最新材料技術與應用

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
默克集團執行董事暨電子科技事業體執行長凱．貝克曼將於明年初的CES展中，與其他業界意見領袖一起，討論元宇宙將對產業帶來的影響。圖/默克提供
默克集團執行董事暨電子科技事業體執行長凱．貝克曼將於明年初的CES展中，與其他業界意見領袖一起，討論元宇宙將對產業帶來的影響。圖/默克提供

全球領先的科學與科技公司默克將參加2023國際消費性電子展（CES），展示推動數位生活進展的技術和應用。一年一度全球最大的消費性電子展CES2023將於1月5至8日於美國拉斯維加斯舉行，默克將在活動期間於展位上舉辦「科技論壇」，邀請默克的高階主管、業界專家和合作夥伴分享對電子科技產業的未來展望。

此外，默克集團執行董事暨電子科技事業體執行長凱．貝克曼(Kai Beckmann)也將代表默克，首度參與由CES主辦單位「消費者技術協會（CTA）」所主辦的研討會「元宇宙在此」（Metaverse is Here to Stay），時間是1月7日(六) 太平洋時間下午3點至3點40分，地點為拉斯維加斯會議中心的北廳。貝克曼將與其他業界意見領袖一起，討論元宇宙將對產業帶來的影響，以及默克的材料如何強化沉浸式體驗和虛擬實境硬體的視覺效果。

默克於2021年宣布在2025年底之前，預計投資超過千億台幣(30億歐元)於電子科技事業體的創新與產能提升。默克將透過擴張產能、開發創新科技與材料，以因應人工智慧、大數據、物聯網、5G等大趨勢所帶來的市場成長機會。擴大投資案將落地於全球電子科技主要市場，包括於2021年底宣布投資台灣約新台幣170億元，以強化在地半導體材料與設備的生產與創新實力。

默克 新台幣

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