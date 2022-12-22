應材加碼美、星投資 擴大在半導體製造技術領先地位

全球半導體設備龍頭美商應材公司宣布，從現在起到2030年，計畫對其美國的創新基礎設施投資數十億美元，並擴大其全球生產產能。這些投資有助於強化與客戶合作，加速精進半導體的效能、功率和成本，進而助力公司在經濟邁向數位轉型所帶來言兆美元半導體市場的商機中，增加設備的產能。

應材宣布計畫在加州森尼韋爾 （Sunnyvale） 打造次世代研發中心，而其規模將取決於政府的支持。且為配合擴大全球基礎設施投資，今日在新加坡區域中心舉行擴建破土典禮。這項投資將結合美國的擴建計畫，將大幅增加應用材料公司的產能，以服務全球對半導體不斷增加的需求。

應用材料公司總裁暨執行長蓋瑞‧迪克森 （Gary Dickerson） 表示：「應用材料公司是材料工程解決方案的世界領導者，這些基礎科技決定了當前和未來數世代晶片的製造方式。有了這些投資，我們將美國的創新基礎設施新增一倍，顯著擴充了我們為在美國和世界各地蓋新晶圓廠的客戶提供服務的能力。」

應材宣布計畫在加州森尼韋爾 （Sunnyvale） 打造次世代研發中心，而其規模將取決於政府的支持。這項高速創新平台將致力於精進材料工程、基礎半導體技術和製程設備的發展。這個矽谷中心將扮演要角，促進與全球所有主要晶片製造商的合作研究和開發，加強與大學的合作，並能夠與未來的美國國家半導體技術中心 （National Semiconductor Technology Center） 合作。應材期望在政府支持下進行這項投資，包括透過晶片與科學法案 （CHIPS and Sciences Act） 規定而取得美國政府的支持，以及今年稍早加州商業與經濟發展辦公室 （GO-Biz） 加州競爭補助計畫的加州撥款贊助。預計於2023年初在矽谷舉行這項投資的發布活動。

此外，應材公司也將擴大在美國的設備製造能力，同時投資新的基礎設施，以加快與產業生態體系的合作及培養所需的優秀人才，利於增進美國在未來關鍵技術的優勢。在製造產能的投資上，將擴及該公司在德州奧斯丁的工廠，自1993年以來，奧斯丁廠一直是應用材料公司大量生產營運的所在地。