精誠瞄準ESG市場創新組合 攜潛力新創共創ESG解決方案

為提供企業客戶更多元的ESG解決方案，精誠（6214）集團第五屆「AI+新創加乘器計畫」（AI+ Generator Program, AGP）選出7家ESG導向的潛力新創加入，未來精誠AGP將攜手7家入選新創，提早為企業客戶ESG合規布局，同時也將依據入選團隊屬性，協助媒合精誠服務過的3萬家企業客戶以及生態圈夥伴，助攻拓展國內外事業版圖。

精誠選出的7家ESG導向的潛力新創，包含提供企業流程自動化解決方案的「百林商智（EMILY.RPA）」、SaaS企業報銷系統服務商「擁樂數據服務（COMMEET）」、提供文件數位化的「視旅科技（Sightour）」、精準醫療新創「柏瑞醫（Biomdcare）」、聚焦物聯網邊緣設備資安的「邊信聯科技（FiduciaEdge）」、提供企業雲端資源管理平台的「聯雲智能（8iOps）」，以及提供工業級微汙染檢測方案的「邑流微測（FlowVIEW Tek）」。

精誠AGP營運長凌子涵表示：「精誠擁有服務產業多年經驗，為提供企業客戶更多元創新的解決方案，我們持續以企業場景落地為目標，積極領導新創生態圈夥伴連結共創，整合多個新創的idea提供完整的解決方案。在景氣循環的低點，我們看見『自動化』是很好的方向，利用科技力降低營運成本並提高生產效率，無論在執行面和成效面皆能看到顯著效果。」

精誠今年攜手歷屆AGP團隊拓展商機，包含：組合「桓竑智聯（iHH）」、「數位身分（Authme）」和「艾揚科技（ioNetworks）」等各自專業技術，提供壽險業者行動投保與遠距核保解決方案；與「重量科技（KryptoGo）」合作，透過NLP技術開發開發一站式eKYC和防洗錢解決方案，加速金融機構KYC流程。同時也推出NFT錢包，提供企業客戶貼近Z世代客群的行銷科技方案；與「工合（InfuseAI）」合作，為半導體產業客戶建置AI系統開發平台，為客戶帶來更有效率AI開發和學習環境。透過AGP多年運作經驗，精誠期許未來能帶領台灣軟體新創貼近海外市場，讓海外市場看見台灣世界級軟體公司。