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68%勞工領不到平均薪資「創新高」 半數年薪低於50.6萬元

傳台積電奪特斯拉訂單 市值重返12兆

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導

市場傳出台積電（2330）獲得特斯拉高階晶片大單，並且為美國新廠前三大客戶，為低迷的半導體景氣注入活血。美國股市三大指數周三收高，創12月迄今最大單日漲幅，台股今（22）日反彈逾百點，台積電（2330）開在466.5元，上漲7.5元，市值重返12兆元大關。

媒體報導，「除福斯（Volkswagen）、通用（GM）、豐田（Toyota）外，近期業界更盛傳，台積電踢走三星電子（Samsung Electronics），拿下Tesla高階晶片大單，且決定在2024年量產的美國4奈米新廠投片，為新廠前三大客戶。」

Nike和聯邦快遞財報令投資人振奮，而消費信心改善，投資人的通膨預期也下降，激勵美股大漲，標普500指數上漲56.82點，漲幅1.5%，至3,878.44點，連續二日收漲。道瓊工業指數大漲526.74點，漲幅1.6%，至33,376.48點；那斯達克綜合指數上漲162.26點，漲幅1.5%，至10,709.37點。

台積電今日早盤最高到467元，上漲8元，最低為464元，上漲5元。籌碼方面，外資轉賣為買超411張，但投信轉買為賣超413張，自營商則連六日賣超7,143張。

台積電 美國

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