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大摩拋震撼彈！ABF載板供過於求 全面下調載板三雄目標價

經濟日報／ 記者黃力／即時報導

摩根士丹利證券拋出市場震撼彈，指出ABF供過於求情況較預期更糟，BT載板需求加速滑落，砍價壓力不減，因而同步下調欣興（3037）、南電（8046）、景碩（3189）目標價至125、180、90元，雖維持欣興「中立」評等，但將南電、景碩評等皆由「中立」下調至「劣於大盤」。

個人電腦、GPU需求在過去數月持續下滑，載板供應鏈面臨產能利率下滑的窘境。以欣興來看，欣興宣布2022~2024年資本支出將下滑12~21%，此舉長期對於產業而言不失為一正面消息，因欣興資本支出應主要是砍向中低階ABF產能，不過就短期上，此也顯示了產業供過於求、產品面臨砍價的情況。大摩預估ABF價格將至少出現10~15%的下修，特別是英特爾載板供應鏈。

ABF前景蒙塵，BT載板也未有太多好消息。BT載板主要用在智慧型手機等消費性電子產品上，而在智慧型手機晶片庫存持續推積下，BT載板拉貨動能隨之趨緩，迫使相關供應商透過競價來維持產能利用率。調查顯示，BT載板第4季售價已下滑至少10%，預期明年首季將續降5~10%。

欣興 智慧型手機 ABF

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