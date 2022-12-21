友達攜手再現影像 首創全台「影視一條龍」LED虛擬攝影棚

友達（2409）光電以顯示技術為核心，結合優異軟硬體整合力，積極拓展影視產業生態圈。今（21）日宣布，與金馬獎視覺特效團隊「再現影像」攜手合作，運用ALED先進顯屏技術，於中影製片廠建置全台首座，自拍攝場景、內容製作、技術指導到設備租借，提供嶄新一站式整合服務的「再現影像LED虛擬製作攝影棚」，以優質拍攝方案協助劇組降低拍攝成本與時間，開創影視產業新紀元。

因應影音串流平台崛起、影片需求倍增，又受限疫情無法跨國拍攝，以致延宕製片產出時程。為加速影片製作，友達與再現影像聯手，主屏以380塊LED面板，打造直徑為12公尺、高5公尺、180度帶天幕的沉浸式半圓弧形LED虛擬攝影棚。透過LED顯屏之高畫質、高色彩以及超高刷新率特性，完整還原影像細節、真實呈現創作原貌，加上再現影像好萊塢級視覺特效、後製等技術輔助，不僅是一座電影級LED攝影棚，亦是全台首創從拍攝、內容製作、技術指導到設備租借一站式軟硬整合服務的LED虛擬攝影平台，成為創作者揮灑創意的夢想空間。

友達光電技術長廖唯倫表示：「相較傳統以綠幕拍攝，LED虛擬攝影棚可大幅精簡拍攝與製作時間及成本，提供影視製作更便利的創作方式。友達從產品設計、影像調校、產品建議至組裝等，提供整套多元場域推動影視製作的解決方案，讓影視創作者能享有國際級水準的拍攝場地與內容服務，很榮幸友達以科技整合影視創作的能力，能獲得台灣首屈一指的電影特效公司再現影像肯定，未來友達也將持續擴充產業生態圈，為元宇宙的成長量能注入新活水。」

再現影像營運總監黃棨雋表示：「再現影像致力探索影視製作新技術，並期望為台灣影視產業邁入國際化。這次借助友達ALED先進顯屏技術加持，結合再現影像專業特效能力，以及內容與後製一條龍服務，可望提升LED虛擬製作的影視效能，進而產出更多高品質細緻作品。」

友達ALED先進顯屏技術，可獨立驅動發光每個像素，具備高像素密度、高亮度、廣色域等特性，提供極致精細和超高動態對比的畫質表現，利於虛擬智慧攝影棚應用。此次友達在主屏以1.95小間距LED無縫拼接、有利降低拍攝時摩爾紋的出現，搭配低掃數與超高刷新率的特色，並擁有99% DCI-P3色域，可呈現豐富色彩，再加上友達顯示屏專業調校技術與專案安裝經驗，使顯示屏呈現創作者想表達的精緻內容，讓表演者能夠融入場景、有沉浸式臨場感使演出逼真，亦能及時切換場景；同時，更採用英國Brompton影像控制系統，讓LED顯示屏影像處理更貼近虛擬製作應用，加速整體製作過程。