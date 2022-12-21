快訊

訃聞接不完！ 大陸多位知名人士近日紛紛「因病過世」

「理科太太的諮商筆記」不賣了！ 內容改放在Podcast全面退費

友達攜手再現影像 首創全台「影視一條龍」LED虛擬攝影棚

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
再現影像LED虛擬製作攝影棚整合拍攝場景、內容製作、技術指導到設備租借一站式服務，可望提升LED虛擬製作的影視效能，進而產出更多高品質細緻作品。友達／提供
再現影像LED虛擬製作攝影棚整合拍攝場景、內容製作、技術指導到設備租借一站式服務，可望提升LED虛擬製作的影視效能，進而產出更多高品質細緻作品。友達／提供

友達（2409）光電以顯示技術為核心，結合優異軟硬體整合力，積極拓展影視產業生態圈。今（21）日宣布，與金馬獎視覺特效團隊「再現影像」攜手合作，運用ALED先進顯屏技術，於中影製片廠建置全台首座，自拍攝場景、內容製作、技術指導到設備租借，提供嶄新一站式整合服務的「再現影像LED虛擬製作攝影棚」，以優質拍攝方案協助劇組降低拍攝成本與時間，開創影視產業新紀元。

因應影音串流平台崛起、影片需求倍增，又受限疫情無法跨國拍攝，以致延宕製片產出時程。為加速影片製作，友達與再現影像聯手，主屏以380塊LED面板，打造直徑為12公尺、高5公尺、180度帶天幕的沉浸式半圓弧形LED虛擬攝影棚。透過LED顯屏之高畫質、高色彩以及超高刷新率特性，完整還原影像細節、真實呈現創作原貌，加上再現影像好萊塢級視覺特效、後製等技術輔助，不僅是一座電影級LED攝影棚，亦是全台首創從拍攝、內容製作、技術指導到設備租借一站式軟硬整合服務的LED虛擬攝影平台，成為創作者揮灑創意的夢想空間。

友達光電技術長廖唯倫表示：「相較傳統以綠幕拍攝，LED虛擬攝影棚可大幅精簡拍攝與製作時間及成本，提供影視製作更便利的創作方式。友達從產品設計、影像調校、產品建議至組裝等，提供整套多元場域推動影視製作的解決方案，讓影視創作者能享有國際級水準的拍攝場地與內容服務，很榮幸友達以科技整合影視創作的能力，能獲得台灣首屈一指的電影特效公司再現影像肯定，未來友達也將持續擴充產業生態圈，為元宇宙的成長量能注入新活水。」

再現影像營運總監黃棨雋表示：「再現影像致力探索影視製作新技術，並期望為台灣影視產業邁入國際化。這次借助友達ALED先進顯屏技術加持，結合再現影像專業特效能力，以及內容與後製一條龍服務，可望提升LED虛擬製作的影視效能，進而產出更多高品質細緻作品。」

友達ALED先進顯屏技術，可獨立驅動發光每個像素，具備高像素密度、高亮度、廣色域等特性，提供極致精細和超高動態對比的畫質表現，利於虛擬智慧攝影棚應用。此次友達在主屏以1.95小間距LED無縫拼接、有利降低拍攝時摩爾紋的出現，搭配低掃數與超高刷新率的特色，並擁有99% DCI-P3色域，可呈現豐富色彩，再加上友達顯示屏專業調校技術與專案安裝經驗，使顯示屏呈現創作者想表達的精緻內容，讓表演者能夠融入場景、有沉浸式臨場感使演出逼真，亦能及時切換場景；同時，更採用英國Brompton影像控制系統，讓LED顯示屏影像處理更貼近虛擬製作應用，加速整體製作過程。

友達以獨步全球創新顯示技術為基礎，持續拓展多元垂直和產業應用，並提供客戶諮詢、軟硬體整合、安裝與售後服務等軟硬整合開發能力，與合作夥伴建構生態圈，以完善場域應用規劃。未來將持續拓展ALED先進顯示技術與合作佈局，除影視製作，亦可延伸美術館、博物館、劇場等娛樂教育示範場域，開啟更豐富的服務體驗。

友達以ALED先進顯屏技術，與金馬獎視覺特效團隊「再現影像」攜手合作打造LED虛擬攝影棚，提供沉浸式表演體驗，並精簡拍攝成本與時間。友達／提供
友達以ALED先進顯屏技術，與金馬獎視覺特效團隊「再現影像」攜手合作打造LED虛擬攝影棚，提供沉浸式表演體驗，並精簡拍攝成本與時間。友達／提供
友達顯示屏專業調校技術與專案安裝經驗，使顯示屏呈現創作者想表達的精緻內容，讓表演者有沉浸式臨場感使演出逼真。友達／提供
友達顯示屏專業調校技術與專案安裝經驗，使顯示屏呈現創作者想表達的精緻內容，讓表演者有沉浸式臨場感使演出逼真。友達／提供
友達光電與再現影像攜手，於中影製片廠建置全台首座提供嶄新一站式整合服務的LED虛擬製作攝影棚（左起：再現影像視覺總監郭憲聰、再現影像營運總監黃棨雋、再現影像藝術總監與導演紀柏舟、友達光電技術長廖唯倫、友達光電系統設計製造服務事業總部副總經理曾天龍、友達光電系統產品事業資深處長蘇聖倫）。友達／提供
友達光電與再現影像攜手，於中影製片廠建置全台首座提供嶄新一站式整合服務的LED虛擬製作攝影棚（左起：再現影像視覺總監郭憲聰、再現影像營運總監黃棨雋、再現影像藝術總監與導演紀柏舟、友達光電技術長廖唯倫、友達光電系統設計製造服務事業總部副總經理曾天龍、友達光電系統產品事業資深處長蘇聖倫）。友達／提供

LED 友達 生態

延伸閱讀

什麼新科技「驚動」前友達總座九年後重出江湖？聽聽中研院上個月怎麼說

台東光祭「原生」70萬顆LED燈矩陣 搭配粉紅浪漫開展

期貨商論壇／友達期 多方指標

車用Mini LED 明年大爆發

相關新聞

台積電赴美扎根對台傷害多大？工程師曝8大影響：天文數字的資產掏空

台積電（2330）前往美國亞利桑那州首府鳳凰城設廠，並於美國時間6日舉行移機典禮，該議題成為全球焦點，外界憂心是否有可能技術外流變成「美積電」。有工程師分析，台積電3、4奈米製程技術被帶去美國，會對台灣帶來8項嚴重影響。

蘋果「棄子」4年由黑翻紅...3改變讓嘉聯益營收創單季新高

今年第三季，在電子業一片不景氣中，軟板大廠嘉聯益逆勢以單季7.5億元的稅後淨利，創歷史單季新高，背後原因，竟是曾經裁員上千人、產線一度停擺的觀音廠，在該季大舉貢獻營收與獲利。

友達攜手再現影像 首創全台「影視一條龍」LED虛擬攝影棚

友達（2409）光電以顯示技術為核心，結合優異軟硬體整合力，積極拓展影視產業生態圈。今（21）日宣布，與金馬獎視覺特效團...

晶相光全域快門新產品 將在本季送樣

雖然近期半導體市況不佳，但感測IC廠晶相光（3530）持續開發新產品，其全域快門產品於去年量產第一代後，今年又開發新一代...

什麼新科技「驚動」前友達總座九年後重出江湖？聽聽中研院上個月怎麼說

前面板一哥友達總經理陳來助2013年卸任後，一直投入企業二代大學、台灣數位企業總會、青年創業輔導，以及外界知曉的鳳梨酥名牌「微熱山丘」工作。

兩大王牌分析師看明年半導體 一說是天堂、一說是地獄

明年半導體產業景氣究竟如何？昔日半導體界二大王牌分析師—現擔任獨立投資人的騰旭投資長程正樺、聚芯資本管理合夥人陳慧明，在一場研討會中為明年半導體景氣把脈，兩人看法紛岐，前者認為明年下半年看到回升曙光，後者則認為會有近二成的衰退幅度。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。