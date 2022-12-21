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應材電子束成像技術重大突破 加速最先進邏輯及記憶體晶片開發

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
應用材料公司的冷場發射 （ CFE） 技術 （上圖右側） 可在常溫下工作，能產生更窄的電子束並容納更多電子，成像速度更快。圖/應材提供
應用材料公司的冷場發射 （ CFE） 技術 （上圖右側） 可在常溫下工作，能產生更窄的電子束並容納更多電子，成像速度更快。圖/應材提供

美商半導體大廠應材公司宣布，該公司創新的「冷場發射」（CFE） 技術獲重大突破，可在常溫下工作，最多可將奈米級影像解析度提高50%，成像速度提高10倍CFE電子束（eBeam）技術，協助晶片領導製造商加速開發和商品化新興的3D閘極全環（GAA）邏輯電晶體以及次世代DRAM、NAND記憶體晶片。

應材進一步宣布，該公司推出兩款新的CFE電子束產品：包括用於缺陷複檢的SEMVision G10，和用於缺陷檢查的PrimeVision 10，不僅協助晶圓製造業加速開發世界最先進晶片開發，也有擴大應材在電子束製程診斷和控制市場的領導地位

應材說，該公司創新的「冷場發射」（ CFE） 技術，已達成商品化並可供應客戶。這一項突破性電子束 成像技術可協助客戶更好地檢測與成像出奈米級埋藏的缺陷，以加快次世代 GAA邏輯晶片、以及更高密度DRAM和3D NAND記憶體的開發和製造。

應材指出，晶片製造商利用電子束技術來識別和描述那些用光學系統無法看到的小缺陷。隨著晶片製造商運用極紫外光（EUV）微影技術來突破2D邏輯和DRAM微縮的極限，並逐漸導入GAA邏輯電晶體和3D NAND記憶體等複雜的3D架構，找出表面和埋藏缺陷的工作變得越來越具挑戰性。而突破性的電子束成像解析度和速度，可以協助晶片製造商加速晶片的開發，並增加電子束技術在大量生產中的使用率。

應材表示，傳統「熱場發射」（thermal field emission, TFE ） 電子束系統的工作溫度超過1,500°C。物理學家們幾10年來一直致力於將CFE電子束技術商品化，其原因在於較低的溫度可以產生更窄的電子束並容納更多電子，從而達成次奈米級的影像解析度和10倍的成像速度。

到目前為止，由於 CFE系統內部的雜質會在電子束發射器上積累，降低電子的流動性，這種不夠穩定的情況造成CFE技術尚未普及在商業應用中；而在TFE系統中，這些雜質會自動被排除。現在，應用材料公司已達成兩項重大突破，使CFE電子束系統能夠廣泛應用到大量生產中。

晶片 記憶體 奈米

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