順利轉嫁成本？半導體明年漲價傳再添Marvell

為了反應生產成本上升，半導體大廠似掀起一波調高價格的趨勢，從英特爾、超微先前預告部分產品線將漲價後，如今又傳出Marvell部分光纖網通產品明年將漲價10%，讓外界認為，反映在消費市場不振之際，半導體在非消費應用需求仍強勁。

業界也認為，晶圓代工廠2023年漲價的影響有限，因為不少IDM大廠與IC設計大廠都已陸續確定可順利在2023年轉嫁主力晶圓代工漲價3-6%，反而是其他供應鏈成本上漲的壓力與建立緩衝庫存的影響更大。

依據Marvell在12月初向通路發布的信件提到，因供應商成本上漲及額外費用增加，明年起必須將產品價格調漲10％。不過該公司在信件中並未提到是否為全面漲價。

為了反應生產成本上升，半導體大廠似掀起一波調高明年價格的趨勢。英特爾先前7月曾傳出通知客戶部分FPGA產品將在明年下半年漲價10-20%，後續超微11月也向客戶發信通知明年旗下賽靈斯（Xilinx ）FPGA產品將漲價，部分漲價幅度上看25%。

外界流傳超微先前向夥伴發布信件顯示，由於新冠疫情衝擊、供給吃緊導致大量訂單堆積以及生產成本上漲，2023年1月9日起，賽靈思其他產品全部漲價8％，但Spartan 6系列漲價25％，Versal系列目前不漲價。