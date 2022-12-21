勤業眾信聯合會計師事務所今（21）發布勤業眾信《2023全球高科技、媒體及電信產業趨勢預測》（Deloitte TMT Predictions 2023），以「人工智慧（AI）、廣告隨選影音（AVOD）、5G與晶片」四大主軸，探究科技在高度連接的世界中所發揮之關鍵作用。隨著全球受到通貨膨脹、利率驟升、經濟放緩及消費者信心暴跌等影響，展望2023年，勤業眾信預測技術創新與可持續性仍是主軸，「AI設計未來晶片、體育轉播、免費廣告隨選影音（AVOD）區隔出不同的價格等級、低軌道衛星（LEO Satellite）成為永續發展的新挑戰」四個發展，將是明年需特別關注的趨勢。同時，環境永續仍是重點，科技業憑藉自身產業優勢，將超越其他產業，更快實現淨零目標。

勤業眾信聯合會計師事務所高科技、媒體及電信產業負責人陳明煇表示，2023年科技仍會迅速蓬勃發展並帶來創新應用，而企業與消費者得以花更少的錢做更多的事。同時，因技術發展的顯著突破，以及消費者習慣上之轉變，帶給當前企業領導者諸多挑戰，因此，如何強化企業韌性及加速數位轉型，成為產業永續發展的首要任務。

2023全球高科技、媒體及電信產業解析四大關鍵趨勢

關鍵趨勢一：半導體公司轉向運用AI及高功率材料設計未來晶片

晶片公司正使用AI技術設計晶片，以達到更快、更便宜、更高效之目的。勤業眾信預測至2023年，全球領先的半導體公司可能會為設計晶片，投入三億美元於在內部與協力廠商的AI工具上；且未來四年，所投入的三億美元資金，可能會以每年20%的速度成長，至2026年將超過五億美元。AI所帶來的經濟規模影響將遠遠超出其設計工具的花費，並使晶片製造商得以突破摩爾定律的邊界，節省時間和金錢。而 高功率材料製成晶片將適用於電動汽車（EV）電池、太陽能電池板、先進軍事應用等，預測2023年高功率晶片總銷售額將達33億美元，比2022年成長近40%，並於2024年加速成長到近60%，產生超過50億美元收益。

關鍵趨勢二：體育轉播成為下一個串流戰爭的競技場

隨著運動賽事受到更多的關注，串流媒體供應商在運動轉播上亦投入了數十億美元，購買各種體育賽事的版權，希望透過這些受歡迎的內容吸引、留住觀眾，並從中獲利。勤業眾信預測，至2023年，在全球最大的幾個市場中，串流商在主要體育版權上的支出可能超過60億美元。

關鍵趨勢三：串流服務的全球性成長，催化廣告贊助分級

隨著串流平台之間的競爭白熱化，為追求更高的營收成長，未來將會改由廣告贊助來補足原先無廣告方案的營收差異。勤業眾信預測，過去以無廣告為主流的串流媒體服務，將會增加免費的廣告隨選影音（AVOD）選項，至2024年底，串流供應商將會推出更多的廣告贊助分級。

關鍵趨勢四：空中航行塞車！低軌道衛星加入戰局

因商業數據衛星的佈署增加，預估至2023年底，將有5,000多顆寬頻衛星進入低軌道（Low-Earth, LEO）。預計2030年則將有七到十家營運商投入，並產生四萬到五萬顆衛星，創造1,000多萬名終端用戶服務能量。然而，隨著這一波的成長，勢必需要更多資源保護太空的公共空間，有賴業者攜手合作、監測太空狀況及清除空中碎片等。

2023高科技、媒體及電信產業預測涵蓋項目

科技公司致力加速氣候行動

實現淨零許多組織的終極目標，根據勤業眾信CxO永續報告（Deloitte CxO sustainability survey）分析，科技公司在影響氣候變化上相較其他產業的腳步更快投入更多，預估到2030年實現淨零目標的可能性比非科技公司高出13%。

5G網絡將改變企業連接

透過虛擬化的導入和以雲端爲中心的功能，5G獨立（SA）網絡可望驅動顛覆性的變革，讓先前無線技術（2G/3G/4G）的進程遞增。Deloitte Global預測，投資在5G獨立網絡，包括試驗、計畫部署或實際推出的移動網絡運營商數量將從2022年的100多家增加一倍，至2023年底至少增加到200家。

將即時視覺效果帶入場景，虛擬製作變得真實

虛擬製作的工具和技術正在改變電影和電影院，增加彈性、縮短製作時間並將即時電腦生成的圖像和視覺效果從後製帶到現實生活中。預測虛擬生產工具的市場將在2023年增長到22億美元，比2022年的18億美元成長20%。

在整合、投資組合與遊戲科技的支持下，遊戲產業的併購正在成長

2023年遊戲公司的併購數量將持續以約莫25%的速度增加，略低於2022年估計的30%季度增加。遊戲服務、體驗、商業模式的創新，加上遊戲主機的供應鏈開始鬆動，皆滿足了原先被抑制的下一代體驗需求，而許多備受期待原定於2022年上架的遊戲，將於未來一年與玩家見面。

VR市場勢頭強勁

2023年全球虛擬現實（VR）市場將產生70億美元的收入，比2022年的47億美元增加50%。其中90%的收入可能來自頭盔套件的銷售，預計到2023年將銷售1,400萬台；並將提供更高的幀率、提高分辨率的顯示以及增強空間音訊，從而實現沉浸式體驗。

購物變得社交化，每年超過一兆美元

預計2023年全球在社群媒體上的商品與服務支出將超過一兆美元，每年增加25%。2022年超過20億人透過此方式進行購物，顯見正在超越傳統電子商務市場。在勤業眾信也發現Z世代與千禧一代，比X世代的更有可能因社群媒體的力量而影響他們的購買決定。