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美系外資調降ABF三雄目標價 景碩及南電同遭降評

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

美系外資預估ABF載板供過於求的情況將持續到2025年，同步調降ABF三雄目標價，且景碩（3189）及南電（8046）的評等更是遭調降至減碼，欣興（3037）則是維持中立評等；3公司今（21）日股價齊挫，景碩及欣興盤中跌幅都超過5%，南電也下跌2.69%。

美系外資認為，ABF載板需求持續減弱，尤其PC和GPU的相關需求持續下滑，已開始看到稼動率下滑的情況，美系外資預估，ABF載板今年供過於求約5%，明後年將更加惡化，預估供過於求分別約10%、14%，幅度較先前預估的2%、6%、及預估2025年的11%更高。

美系外資表示，欣興日前宣布將2022~2024年資本支出預算分別減少12%、16%、21%，主要是減少中低端ABF載板產能的資本支出，長期可能對整體產業略微有利；美系外資說，欣興調降資本支出，證實目前ABF載板供過於求，另外，根據調查顯示目前也正發生降價的情況。

美系外資以需求疲弱，營收和毛利率下滑等因素考量，調降欣興2022~2024年每股純益預估，降幅1%、11%、3%，重申中立評等，但目標價由135元降至125元。

美系外資指出，由於智慧手機晶片庫存持續增加，BT載板拉貨動能明顯趨緩，供應商出現價格競爭，根據調查顯示，BT載板第4季售價已下滑超過10%，預估明年第1季將持續下降。

美系外資調降景碩2022~2024年每股純益預估，降幅4%、18%、15%，將評等由原先的中立調降至減碼，目標價由115元降至90元；另外，美系外資調降 南電明後年每股純益，降幅都是12%，評等也由原先的中立調降至減碼，目標價由235元降至180元。

外資 ABF

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