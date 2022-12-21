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賣紫光持股收款風險 鴻海今日進一步說明

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
鴻海今日代旗下富士康工業互聯網對間接處分紫光股權做出進一步說明。路透
鴻海今日代旗下富士康工業互聯網對間接處分紫光股權做出進一步說明。路透

鴻海（2317）集團上周宣布處分紫光股權，由於有媒體擔憂鴻海此案有無法按時收款的風險，對此，鴻海今（21）日代旗下富士康工業互聯網對間接處分紫光股權做出進一步說明。

鴻海表示，依富士康工業互聯網股份有限公司關於參與設立投資基金的進展公告摘要如下，第一，煙臺海秀應以不低於人民幣53.8億元或屆時晟粵廣州淨值對應興微基金所持份額價格或各方另行一致同意的其他價格的最高者向第三方轉讓標的份額。

煙臺海秀應當在收到第三方受讓價款後5個工作日或公司另行書面同意的其他時限內將轉讓價款支付至興微基金指定的有公司參與共管的銀行帳戶。

鴻海指出，無論煙臺海秀是否找到受讓人，煙臺海秀應在紫光集團2022年度估值報告出具後但不晚於2023年3月15日前，將轉讓價款支付至興微基金指定的有公司參與共管的銀行帳戶。

針對風險提示，鴻海指出，目前興微基金尚未收到標的份額轉讓款，後續存在煙臺海秀不能依約支付轉讓款的風險，敬請廣大投資者注意投資風險。

鴻海 富士康

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