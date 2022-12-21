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陸疫情打亂製造？佳士達董座：蘇州廠1個多月可恢復正常

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
佳世達董事長陳其宏。記者潘俊宏攝影／報系資料照
佳世達董事長陳其宏。記者潘俊宏攝影／報系資料照

大陸大解封後傳出疫情嚴峻，確診人數飆高，干擾工廠生產，不過正值科技業景氣寒冬，零組件廠商指出還有庫存可因應，佳世達（2352）董事長陳其宏也表示，蘇州廠控制日確診人數300~400人，預計1~2個月整個工廠會染疫完，就能獲得無敵星星恢復正常。

陳其宏指出，中國大陸疫情目前沒有干擾生產，但確診爆發速度確實蠻快，北京傳出很多單位機構已有7~8成人確診，但蘇州廠區還好，除照顧員工，也因台商防疫很有經驗，透過防疫措施，控制確診速度不會這麼快蔓延。

蘇州廠約1～2萬人，工廠考慮生產力的關係，廠區內可以控制擴散速度，預估一天蘇州廠內300~400人確診，陳其宏坦然地說，這樣速度「看來大概1個月」，意味天然獲得抗體（全部確診一輪），而對於這樣的控制速度，陳其宏說，廠內有很多配套措施跟台灣差不多，該隔離的隔離，該快篩的快篩，控制合理速度。

零組件廠商主管也透露，許多員工確診在家休息，確實稍微干擾生產排程，但剛好自己還有庫存因應，組裝廠端也要盤點了，訂單保守，目前還能應付，預計這一波休息過後，1月2日到過年前都還能正常生產。

陳其宏說，現在中國大陸不再清零，剛好是產業景氣下行，12月底又盤點，接下來過年，疫情在此時開放封控不是壞事，因為產能需求沒有這麼高，客戶需求比較低。

照此速度，他認為疫情1~2個月內會控制住，大家也不希望突然爆發，但以現在這樣擴散速度停下來也不容易，天氣對擴散不利，但期望可以在合理速度，完美平順度過，屆時3~4月大家都得到無敵星星就回復正常。

看景氣，陳其宏認為2023年上半年景氣看來不好，第1季比今年第4季差，過年就正常放假，第2季是不是谷底也還不知道，團隊制訂景氣目標也很困難，但過去通常第2季是要比第1季好的，但現在看不到。

陳其宏 景氣

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