台積電赴美扎根對台傷害多大？工程師曝8大影響：天文數字的資產掏空

台積電（2330）前往美國亞利桑那州首府鳳凰城設廠，並於美國時間6日舉行移機典禮，該議題成為全球焦點，外界憂心是否有可能技術外流變成「美積電」。有工程師分析，台積電3、4奈米製程技術被帶去美國，會對台灣帶來8項嚴重影響。

臉書粉專「工程師看政治」以「台積電3/4奈米廠被帶去美國的傷害有多大？」為題，列出以下8大影響：

該粉專表示，綜合上述8種面向，可以預見台灣未來損失的金額，遠不只那1.2兆；失去的人才，也不只是飛機載去的那些工程師。該粉專認為美方無論怎麼潤飾說詞，「物理上都是一個世代的、天文數字的資產掏空」。再說，國與國之間只講實力，不講法律；只談利益，不談道義，大多數的時候都是如此。因此倘若未來美國直接掠奪台積電資源，「我們難以抵制，也無處申訴」。

貼文一出，有網友深表同感，「認同所言，我重視的就是工程師所說的，去的人他&她的下一代也是人才」、「還更慘的是（台灣）少子化雪上加霜，因為已經有去美國的工程師們透露了說要生美國孩子」、「說真的，台積電應該也知道，不趁這時候出去，後面可能也沒這麼好的機會去了，所以打著大旗，爽爽的去美國領補助了，誰管你台灣未來，畢竟台灣後續一定會缺電還會缺水」、「重點移走的是高階製程，弱化了台積電在台灣高階製程的佈局」、「那些去美國拿綠卡的工程師是簽約3年，代表了接下來會發生兩件事：一、3年約滿往更高薪的Intel轉職；二、空缺搞不好還會從台灣派過去遞補，台灣的台積電極可能會變職訓補習班」。

不過，有網友認為，「其實第4、5、6點都是推測，需要持續觀測。簡言之，二、三十年前台商進軍中國設廠，對於台灣工作機會影響，現在可見可評估當初策略影響」、「台積去美國最多佔現在總產能的3~4%，更別說台積在台灣也還有新的晶圓廠在蓋」、「生產成本上升50%，產品勢必漲價，（美國）客戶可以接受嗎？」、「台積電無法複製到他國，但是，有人敢保證之後對台晶片這依賴程度會跟現在一樣」。

根據報導，台積電亞利桑那廠2024年投產時將提供4奈米晶片，較原先公開的5奈米升級。同時，附近的二期工程將於2026年開始生產3奈米先進晶片。台積電董事長劉德音曾說過，當亞利桑那州的兩座廠開始投產後，一年將生產超過60萬片晶圓，估計年營收將達100億美元，加上客戶採用這些晶片，終端產品市場價值預估超過400億美元。

另外，有外資指出，台積電在美國增建第二廠切入3奈米製程，僅會占台積電全部產能的5%。至於技術方面，待美國2026年開始量產3奈米後，台積電在台灣最先進製程已經領先一個世代，因此台積電在台灣仍保有技術優勢。