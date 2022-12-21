淡季將至加去庫存壓力 台灣成熟製程晶圓代工或掀降價潮

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集微網消息，據台媒工商時報報導，包括台積電、聯電在內的晶圓代工廠股價近期表現疲軟，因投資機構擔憂其短期業務表現。

機構認為，2023年第一季將進入傳統淡季，加上下遊去庫存壓力仍大，晶圓代工成熟製程再掀降價潮。

該報引用IC設計業者觀點稱，2023年首季晶圓代工成熟製程價格降幅最高或將超過一成，是此波報價修正以來最大幅度，不僅願意降價的廠商增加，更一改先前僅特殊節點價格鬆動態勢，有朝全面性降價發展的狀況。

投資機構調研還發現，晶圓代工廠產能利用率或將進一步下滑，預估世界先進、力積電產能利用率將由2022年第四季的60-70％降至2023年第一季的50-60％，且報價恐持續折讓。

就台積電而言，2023年第一季營收預計將下滑12%，主要是蘋果5納米投片調整，且6/7納米產能利用率大幅下降。

台積電 庫存

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