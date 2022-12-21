傳台積電扣留俄客戶處理器芯片並拒退款

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集微網消息，據俄媒報導，俄數字發展部官員Maksut Shadayev表示，一批已製造完成的俄羅斯處理器芯片被困在國外，無法運抵該國，已經對國產電腦服務器等研發產生了負面影響。

此前曾有報導稱，台積電拒絕將已代工完成的Baikal和Elbrus處理器發運至俄羅斯，該公司目前仍未恢復相關產品的代工和發運，也沒有就未完成的訂單向俄羅斯客戶退還款項。

俄媒稱，目前尚不清楚台積電以何種理由持有現成批次的處理器而不發給客戶。數字發展部官員表示，2022年生產了15000台基於俄羅斯CPU的計算機和8000台服務，「如果訂購和生產的那批俄羅斯處理器能夠發貨，我們今年（2022年）會有更多產量。」

俄羅斯 台積電

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