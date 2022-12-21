傳台積電扣留俄客戶處理器芯片並拒退款
集微網消息，據俄媒報導，俄數字發展部官員Maksut Shadayev表示，一批已製造完成的俄羅斯處理器芯片被困在國外，無法運抵該國，已經對國產電腦服務器等研發產生了負面影響。
此前曾有報導稱，台積電拒絕將已代工完成的Baikal和Elbrus處理器發運至俄羅斯，該公司目前仍未恢復相關產品的代工和發運，也沒有就未完成的訂單向俄羅斯客戶退還款項。
俄媒稱，目前尚不清楚台積電以何種理由持有現成批次的處理器而不發給客戶。數字發展部官員表示，2022年生產了15000台基於俄羅斯CPU的計算機和8000台服務，「如果訂購和生產的那批俄羅斯處理器能夠發貨，我們今年（2022年）會有更多產量。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言