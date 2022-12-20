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愛部落i-Tribe無線網路5年建置有成 今年達183個部落啟用

經濟日報／ 記者彭慧明／台北即時報導

臺東縣政府攜手中華電信（2412）建置原住民族部落無線寬頻服務「愛部落i-Tribe」，提供部落族人免費使用無線Wi-Fi，將網路科技帶入生活，拉近部落、城鎮與世界的距離，12月20日在臺東縣原住民文化創意產業聚落公開愛部落i- Tribe成果展，現場宣布臺東全縣183個部落、1,111個Wi-Fi熱點完成，此項計畫歷時超過5年，今年達到全縣啟用的里程碑。

中華電信表示，考量到部落族人的實用性與介面操作難易度。Wi-Fi愛部落（i-Tribe）介面操作容易，不需註冊或認證，只要三步驟：將手機Wi-Fi的訊號打開，點選i-Tribe，按免責聲明，點選同意，即可上網。對於當地的生活便利性、以及醫療保健品質，皆有大幅度改善。截至目前，使用人次超過4,800萬人次，寬頻涵蓋率達100%，提供部落族人利用無線寬頻達到巡迴醫療、線上學習、觀光旅遊、農產品行銷等服務，不但解決部落族人緊急救護的問題，保障部落族人的生命安全，更進而帶動部落的經濟發展。

本次成果展特別展示歷年來「愛部落i -Tribe」的建置成果與各項推廣活動。本次展覽首次曝光「原民服飾Web-AR換裝體驗」，透過科技輕鬆更換不同原住民部落的服飾，以及「Web-AR場館導覽」，民眾可實際感受科技為生活帶來的改變與便利性。現場還設置娛樂性強又能兼顧運動的「體感偵測運動遊戲」，透過體感設備搭配動作畫面達到運動效果，讓民眾實際感受到數位科技正在擴大生活想像視野，也傳達科技帶來生活的改變與便利性。

中華電信 Wi-Fi

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中華電建置免費無線寬頻 台東183個部落啟動

學童在宅學習不用四處找訊號 台東1111愛部落WiFi熱點開通

台東無線網路i-Tribe 全縣部落建置助數位轉型

中華電智慧應用 獲國際肯定

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