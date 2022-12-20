旺宏董事會通過 2023資本支出預算為26.48億元

記憶體廠旺宏（2337）今（20）日公告董事會通過新台幣26.48億元的資本支出預算，主要因應公司營運所需的3D NAND研發，另外，也通過2023年度捐助 「旺宏教育基金會」，金額是新台幣2,415萬元。

旺宏指出，董事會今日通過的資本支出預算包含2023年資本支出及3D NAND Flash研發機器設備，預計2023年第1季起陸續投資，投資金額為26.48億元，將以自有資金及銀行融資支應。同時，旺宏也捐贈2,415萬元，給予財團法人旺宏教育基金會。

在記憶體產業下滑之際，旺宏持續推進技術的研發，以車用領域來說，公司看好2023年每輛豪華車款都會使用旺宏的晶片，屆時旺宏將躍居車用NOR Flash龍頭。

先前董事長吳敏求強調，旺宏會持續拉升高階和車用產品的比重，尤其車用營收一定會繼續成長，因為現在公司新的設計愈來愈多，且放眼整個市場，大陸車廠對於元件的需求是存在的，看好2023年車用業績可期。

在新製程進度部分，吳敏求則說，48層3D NAND晶片已供貨特定客戶，力拚今年底前完成96層3D NAND晶片認證，明年底完成192層3D NAND晶片認證。