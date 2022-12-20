科技女力論壇今登場 專家：女性職場參與度是國安問題

後疫情時代產業爆出人才荒，近年在就業市場上嶄露頭角的女性人才也愈發受到重視，關心產業人才趨勢，1111人力銀行攜手科技報橘今（20）日下午假張榮發基金會國際會議中心，舉辦「科技女力論壇」。國科會人文及社會科學研究發展處長林明仁表示，外界大都認為30歲後女性因為養兒育女而降低勞動參與率，但除了照顧孩童，也有不少已婚婦女因照顧父母及公婆，而被迫離開職場，且重返職場比率也比男性低，建議政府制定政策，可多考慮長期照護補貼提供，藉此減輕照護負擔，帶動女性勞動參與。

1111人力銀行總裁林文雄致詞指出，美國中央情報局（CIA）2022年調查顯示，在全球227個國家中，台灣出生率敬陪末座。年輕人不婚不生，嬰兒出生率每況愈下，直接造成學校招不到學生、企業徵不到人才，少子化已成為嚴重的國安危機。

台灣微軟Microsoft 365事務部副總經理朱以方表示，想吸引優秀人才，如何讓員工發光發熱，文化轉型是必須具備成長思維，近年微軟十分強調diversity and inclusion（多元共融）。以往一年一次的員工滿意度調查今年改為二次，還特別加入thrive（蓬勃茁壯）概念，公司從不同角度來挖掘還能做哪些事幫助員工成長，永續人才是所有用人主管關心的議題，有好的企業文化以及員工體驗才能留住人才。

Girls in Tech台灣分會會長葉妍伶則從職場女性勞動的角度來分享，她表示台灣女性的職場參與度在畢業後達到最高峰，但卻因為婚、育的因素退出職場，光是從申請留職停薪育嬰假的性別比例來看，請假的人就以女性為主。

葉妍伶認為女性的職場參與度是國安問題，如果職場把女性擠走，對於國家長期的發展是不利的，目前企業對於女性主管的培養，除了原先具備的能力、溝通協調的專長，更應該要增加企業策略、金融的訓練，以及產業願景的訊息，促使女性具備成長思維。只要環境中有更多女性佔據重要位置，就能促使企業進用女性，形成正向的循環。