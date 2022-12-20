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AWS解決方案助力《阿凡達2》打造頂尖電影特效

經濟日報／ 記者孫靖媛／台北即時報導

時隔13年的阿凡達系列電影續作《阿凡達：水之道》近期在全球火熱上映，電影中一流的特效和唯美的畫面廣受觀眾好評。Amazon Web Services（AWS）在本月稍早於2022 AWS re:Invent全球盛會期間舉辦的「媒體與娛樂產業最新技術趨勢」論壇上，邀請到《阿凡達：水之道》製片John Landau及其特效團隊Wētā FX，分享AWS媒體與娛樂解決方案如何協助《阿凡達：水之道》在8個月內完成高達33億個渲染執行緒小時的雲端製作，助力該團隊打造48FPS High Frame Rate（HFR）的逼真特效並按時交片，確保電影如期上映。

AWS媒體與娛樂專家團隊與Wētā FX為《阿凡達：水之道》展開超過兩年的專案合作，藉由AWS全球部署的雲端基礎設施、NICE DCV的VDI遠端可視化軟體、圖形密集型Amazon Elastic Compute Cloud（Amazon EC2）執行個體以及AWS Thinkbox Deadline渲染管理平台，Wētā FX的雲端工作室能支援後期製作，有效因應全球疫情帶來的不確定因素，並確保專案順利進行，同時也透過更自由的創作環境，激發電影藝術創作者的無限創意，讓專業電影人進一步擺脫技術的束縛，以前所未有的方式講述故事。

在過去25年中，Wētā FX在電影中創造許多令人難忘的場景和人物，包括《魔戒》三部曲、《阿凡達》及《復仇者聯盟4：終局之戰》等。身兼《阿凡達：水之道》、《阿凡達》和《鐵達尼號》製片的John Landau在2022 AWS re:Invent全球盛會期間分享：「使用雲端的差異顯而易見，如果沒有AWS的支援，我們很可能無法完成《阿凡達：水之道》的製作。」

AWS媒體與娛樂專家團隊幫助Wētā FX打造雲端工作室，在雲端完成從編寫腳本到最終呈現的視覺特效製作流程，以及更輕鬆地彙整全球創意工作者的力量以實現專業電影的偉大創意。Wētā FX視覺特效執行製作David Conley在2022 AWS re:Invent全球盛會中提到：「我們在使用雲端工作室14個月後看到第一幀畫面，而在之後的8個月內完成33億個渲染執行緒小時。」

AWS媒體與娛樂產業總經理Marc Aldrich在2022 AWS re:Invent全球盛會期間也談到：「雲端運算正在加速媒體與娛樂產業的數位轉型，而創意與技術的結合是其中的一大重點。我們很高興能成為《阿凡達：水之道》幕後工作的一員，也期待我們的媒體與娛樂解決方案能幫助更多電影產業中的夥伴打造令人驚豔的成果，並將更安全、快捷、具成本效益的雲端工作方式帶給更多的內容創作者。」

AWS透過具產業領導性的雲端運算能力和深厚的客戶基礎，為媒體與娛樂產業打造專屬的解決方案，協助客戶在內容製作、媒體供應鏈管理和存檔、廣播級播出、D2C（Direct to Consumer，直接面對終端用戶）、串流媒體以及資料分析等領域實現數位轉型，包含：支援企業將內容儲存、處理、建立和分發等操作全面遷移上雲；支援廣播與電視公司在AWS上執行播放相關的工作負載，並展開直播或打造全天候不間斷的廣播頻道；利用全球基礎設施和CDN服務Amazon CloudFront以低延遲和高傳輸速度安全地交付內容，幫助內容創作企業提供針對消費者和串流媒體工作負載的支援；以及利用資料湖、分析、資料庫和機器學習等廣泛的雲端服務組合，為企業提供新的資料洞察和業務機會。

內容製作是適用AWS媒體與娛樂解決方案的領域之一。隨著全新的內容製作方式及遠端製作等趨勢興起，雲端運算在此領域快速發展。大型的製作公司及影視特效工作室都可以透過AWS媒體與娛樂解決方案快速展開內容創作，讓全球的創意人才無縫協作，同時降低基礎設施管理工作。

Amazon Nimble Studio可以幫助創作者在雲端完成從草稿到完整內容的製作和交件，同時提供隨需存取虛擬工作站、彈性儲存和雲端渲染，並內建安全IP、許可權管理等自動化工具，團隊也可以用分散式的方式協作，可與本地使用相同的工作流程、軟體、許可權以及創意工具，以保持工作效率。這將大幅降低企業在全球各地招募創意人才的難度。

針對雲端渲染需求，AWS擁有400Gbps網路連線且適合圖形工作負載的強大GPU執行個體，客戶能夠利用雲端快速擴展的功能應對高渲染需求，並能夠自動收縮，結合Spot執行個體，顯著降低基礎設施成本。AWS媒體與娛樂解決方案同時也支援多種內容創作軟體的管理平台AWS Thinkbox Deadline，適用於Windows、Linux和mac OS等系統的渲染場景，支援超過80種不同的內容創作應用程式且能開箱即用，並整合支援Amazon Simple Storage Service（Amazon S3）儲存、Marketplace以及Amazon EC2，內容創作者可以輕鬆地在AWS環境中開始渲染工作。

雲端運算 電影 Amazon

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