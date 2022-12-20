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集邦：電視及筆電用面板12月下旬報價全面持平

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
集邦科技 （TrendForce）公布今年12月下旬面板報價，包括電視及筆電用面板全面持平。翻攝自集邦網站
集邦科技 （TrendForce）公布今年12月下旬面板報價，包括電視及筆電用面板全面持平。翻攝自集邦網站

集邦科技（TrendForce）今（20）日公布今年12月上旬面板報價，包括電視及筆電用面板全面持平。

集邦科技研究副總范博毓表示，電視整機在經過雙11以及黑色星期五的促銷後，整體庫存水位已經逐漸滑落至健康水準，不過由於逼近年底，加上即將進入傳統淡季，電視面板需求並未因此轉強，甚至部分品牌仍在嚴格控管庫存水位。在這些因素的影響下，面板廠也不敢貿然過度拉高稼動率，整體電視面板的漲勢在12月稍作止歇，預期12月的面板價格將全面持平。

由於需求持續疲弱，加上面板廠嚴格控管產出下，監視器（Monitor）面板價格正緩步朝收斂方向邁進。目前觀察，由於供給較少，21.5吋以下的小尺寸面板本月仍可維持持平態勢。23.8吋與27吋等主流尺寸則因供給廠商較多，則預期全月仍有下跌0.2~0.3美元的空間。

范博毓指出，筆記型電腦（Notebook）面板同樣需求疲弱，採購動能保守，加上品牌客戶手中的面板庫存水位較高，為了減緩庫存跌價損失的壓力，對於價格續跌的態度較前幾個月保守，加上面板廠仍嚴格控管稼動率下。預期12月Notebook全尺寸包括HD TN以及FHD IPS面板都有望出現止跌持平的態勢。

電視面板 筆電 面板

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