集邦：明年車用Mini LED車用背光顯示器出貨量約45萬片

據集邦（TrendForce）統計，受惠於中系及美系車廠同步推動，2022年車用Mini LED背光顯示器出貨量約14萬片，可謂 Mini LED背光顯示器在車用顯示器應用的元年。2023年歐美系車廠已逐漸將Mini LED背光顯示器應用擴散至旗下更多車款，估出貨量可達45萬片。

集邦表示，至2024年會是車用Mini LED背光顯示器出貨量大幅增加的時間點，由於Mini LED背光顯示器已漸趨成熟，較晚布局的車廠將在2024年開始採用Mini LED背光顯示器，進而大幅拉抬出貨量至近100萬片。

集邦指出，Mini LED背光顯示器在整體亮度、對比、功耗、曲面顯示上皆優於傳統側入式背光顯示器，以及相較OLED有更高的信賴性下，Mini LED背光顯示器的售價又介於傳統側入式背光顯示器以及OLED之間，Mini LED背光顯示器將具高度的性價比優勢，能大幅提升車廠採用Mini LED背光顯示器的意願。

從業者採用度來看，集邦分析，2022年中國車廠蔚來（Nio）、榮威（Roewe）率先採用Mini LED背光顯示器應用在顯示效果格外重要的儀表板上，其次則為使用在中控顯示以及控制影音及空調大小的控制面板上。GM推出33.4吋中控加儀表板的Mini LED背光顯示器，整合儀表板與中控顯示，朝向大尺寸化趨勢。

集邦表示，在Mini LED背光模組的車用供應鏈上，中系車廠則是採用如BOE面板組成車用顯示模組，以及歐美車廠，則以友達（2409）、群創（3481）的面板為主，搭配自有的車用顯示模組廠，不論搭配中系與歐美系車用顯示模組完成後，皆交付予Tier1如博世（Bosch）、群豐駿（CarUX）等廠商做系統整合，最終再交由車廠組裝於車內。