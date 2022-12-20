集邦：歐美擴大應用MiniLED車用顯示明年出貨增逾2.2倍

據TrendForce（集邦）統計，受惠於中系及美系車廠同步推動，2022年車用Mini LED背光顯示器出貨量約14萬片，可謂 Mini LED背光顯示器在車用顯示器應用的元年。2023年歐美系車廠已逐漸將Mini LED背光顯示器應用擴散至旗下更多車款，估出貨量可達45萬片，至2024年會是車用Mini LED背光顯示器出貨量大幅增加的時間點，由於Mini LED背光顯示器已漸趨成熟，較晚布局的車廠將在2024年開始採用Mini LED背光顯示器，進而大幅拉抬出貨量至近100萬片。

TrendForce表示，Mini LED背光顯示器受車廠關注的原因有四。其一，搭配Mini LED多分區背光可以大幅提高顯示器的亮度達1000 nits以上，可降低顯示器面對戶外如雪地、豔陽等環境強光照進車室內，致使顯示效果低下而有行車安全風險；其二，採用Mini LED背光直下式背光，其中Mini LED可隨著畫面明暗做出相對應的開啟或關閉動作，相較於傳統側入式背光需要時常開啟的情況下，可降低約10%的功耗，符合車廠節能的需求；其三，車內顯示器逐漸整合朝向大型化，Mini LED直下式背光可同時符合顯示尺寸增加下，又同時具有高曲面的顯示效果，相較傳統側入式背光，在高曲面的光學表現上更好，適合不同車內顯示器尺寸設計的應用；其四，Mini LED仍延續LED高信賴性的優良傳統，成為車廠新型顯示採用的首選。

因此Mini LED背光顯示器在整體亮度、對比、功耗、曲面顯示上皆優於傳統側入式背光顯示器，以及相較OLED有更高的信賴性下，Mini LED背光顯示器的售價又介於傳統側入式背光顯示器以及OLED之間，Mini LED背光顯示器將具高度的性價比優勢，能大幅提升車廠採用Mini LED背光顯示器的意願。