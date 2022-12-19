欣興系列人事異動 新總座明年元旦上任

少子化衝擊，台灣各行各業都上演「缺工」，尤其台積電更挾「護國神山」威名，幾乎席捲全台半導體人才。佳世達科技董事長陳其宏日前就在李國鼎基金會舉辦的人才高峰論壇上，打趣說台積電「懷璧其罪」，因為所有理工科系畢業生、不分學校，台積電全收，甚至連文法商畢業都生也收，進去工作都可重新訓練。

2022-12-19 19:55