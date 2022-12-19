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欣興系列人事異動 新總座明年元旦上任

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

欣興（3037）今（19）日公告總經理、資訊長等系列人事異動，其中總經理異動，原先雙總經理之一的郭政輝將卸任總經理，改由事業處總經理蘭庭明年元旦上任，據了解，新任總座在欣興多年且協助公司衝刺載板成長有功成為升官關鍵。

欣興目前總經理由李嘉彬、郭政輝擔任，據了解，郭政輝將交棒蘭庭，不過仍將兼任品質長，蘭庭原先負責載板相關事業處，近年表現有功並將升任總座和李嘉彬共治，他也屬於欣興管理層年輕一代。

另外欣興也公告資訊長暨資安長江異動，原先技術長馬光華兼任資安長，馬光華繼續擔任技術長，不過資安長改由資通訊處協理葉正明專任，資訊長變更職稱為數位長由智能工廠處資深副總經理龔吉富擔任，預計明年元旦生效。

欣興 資安 資通訊

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